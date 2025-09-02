聽新聞
影／潛艦海鯤號夜航測試引人注目 意外與台船無人艇同框
國造潛艦海鯤號今天傍晚移出台船乾塢，準備進行下階段外海潛航測試，吸引許多軍事迷到制高點搶拍，由於台船移泊作業十分謹慎，動員近百位工程人員，海面上也有陸戰隊官兵及港警進行戒備，整個作業一直從白天進行到黑夜，也讓海鯤潛艦進行難得一見的夜航測試，帆罩上的左右航行燈都亮起，而台船新建的奮進魔鬼魚號無人艇也剛好在台船碼頭外進行測試，意外與海鯤潛艦同框亮相，讓許多軍事迷快門按不停。
首艘國造潛艦海鯤號經過三次海測，上月初進台船乾塢進行相關整備工作，之前台船表示已執行各系統海上動態組合驗證，以及潛望鏡功能測試，離潛航測試僅一步之遙。這次進乾塢進行包括執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢整，今天傍晚起海鯤號移出乾塢，到台船91號碼頭後，即將準備進行下階段潛航測試，九月進行潛航測試，仍在規劃的時程內，預定今年11月交艦的期程，目前並未改變。
