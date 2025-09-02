退輔會舉辦抗戰勝利80周年紀念大會 16位參戰老兵共聚一堂
國軍退除役官兵輔導委員會今天舉辦「慶祝九三軍人節暨紀念抗戰勝利80周年大會」，邀請16位曾經參與抗戰的老兵齊聚一堂。退輔會主委嚴德發致詞強調，中共也將舉行閱兵活動，意圖爭奪抗戰歷史的主導權，但實際上中華民國一直屹立不搖，有史實為證，抗戰自始至終都是由中華民國政府領導獲得勝利。
退輔會發布新聞稿表示，這項活動與會人員共300人，場面莊嚴隆重。活動開始，全體與會者肅立默念一分鐘，向所有為國犧牲烈士與榮民英靈表達最崇高的敬意。並由嚴德發頒發榮譽狀及榮譽紀念章予現場參戰老兵，感謝他們無私的奉獻青春生命。
嚴德發致詞時表示，抗戰勝利是全民團結奮鬥的成果，今日的和平與繁榮，來自無數先烈的犧牲與奉獻。透過此次紀念活動，向所有曾為維護人類自由民主、抵禦侵略而英勇奮戰之軍民志士，致以最崇高之敬意，更要藉此機會激發國人對國防的重視，對軍人的尊崇，勉勵後世不忘初心，堅守自由與正義的價值。
嚴德發並強調，中共也將舉行慶祝抗戰勝利80周年閱兵活動，宣稱抗戰是由中共所主導，意圖爭奪抗戰歷史的主導權，妄圖以中華人民共和國取代中華民國之地位。實際上中華民國一直屹立不搖，一直存在，有史實為證，抗戰自始至終都是由中華民國政府領導全國軍民團結奮戰並取得最終勝利受降。
退輔會指出，為了這次紀念80周年抗戰勝利活動，特別製作紀念影片、策辦文化走廊、文物展、出版「聖戰千秋」專書，希望透過文字、影片、圖像等方式記述抗戰歷程，彰顯抗戰勝利的歷史意義。
