以愛國者飛彈自爆為例 前國安局長李翔宙：防空作戰重點在訓練

曾擔任陸軍飛彈指揮部指揮官的前國安局長李翔宙今天表示，防空作戰已是現代化戰爭的最前端，而防空作戰落實在部隊平時的訓練與保養；他以空軍日前發生愛國者二型飛彈升空4秒後自爆為例指出，顯然是「再次認證」工作沒有做到確實。

台灣智庫今天舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅及因應研討會」，邀請學者專家專題報告並與談。

台灣智庫諮詢委員高志榮報告指出，解放軍若要進行攻台作戰，需要約2週時間積極準備，並以1週的時間與台灣爆發激烈衝突，而在2週積極準備的期間，就會被外界得知其攻台意圖。

針對中共火箭軍對台部署，高志榮表示，火箭軍對台打擊的飛彈大部分是東風-11、東風-15和東風-16等短程彈道飛彈，約近1000枚對準台灣，另有1300枚中程飛彈，雖然作戰目標是對印太周邊國家，但這些飛彈可依戰況投入對台作戰使用。

高志榮指出，中共火箭軍的飛彈、空軍戰機攜掛飛彈對台打擊的首波攻擊目標，包含空軍基地、防空飛彈系統、指揮中心、雷達站、地對地制壓飛彈、地面部隊等，而地對地制壓飛彈即是國軍雄二E制壓飛彈營區，分別位於楊梅、蘆竹、泰山與三峽，而國軍應從寬準備應對飽和攻擊所需的備用彈藥等作為。

曾擔任陸軍飛彈指揮部指揮官的李翔宙表示，防空作戰已是現代戰爭的最前端，烏俄戰爭就是「防空作戰結合地面作戰的混戰」，俄軍以空中轟炸到一定程度後，地面部隊才敢推進，而防空作戰則是落實在平時的訓練和保養，例如空軍日前試射愛國者二型防空飛彈，竟然在升空4秒後自爆，顯然就是recertification（再次認證）的工作沒有做確實。

李翔宙2019年至2024年擔任駐丹麥代表，他提到俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭，他一個月後宴請烏克蘭駐丹麥武官，當時對方告訴他，烏克蘭根本是倉促成軍，因為以為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2014年取得克里米亞已達到目的，沒料到俄國會入侵，但3週後烏克蘭武官請他吃飯，武官說烏克蘭發現俄國也是倉促成軍，「政治人物把口號喊得太響亮時，逼得軍事人物要跟上腳步」。

前美國國防部官員胡振東表示，中共對台「飛彈洗地」不會贏得戰爭，因為終究還是要渡過台灣海峽，而台海是台灣的天然屏障，台灣軍隊需要做好各種機動與隱蔽，並且落實Peace Through Strength（以實力求和平）。

針對與會退役軍人質疑，台灣無法持續增長國防預算應對中共威脅，應改以和中共溝通為重。台灣智庫諮詢委員、退役少將曹雄源認為，雖然和中共溝通是必要的，但是需要以實力為後盾的溝通，今天不是台灣要攻擊中共，而是解放軍侵門踏戶想消滅台灣，需要對此有清楚的認知和思想。

