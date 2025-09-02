快訊

整理包／高鐵多項新制！車廂禁講電話、自由座不能太自由 違者將被「請下車」

中共慶祝抗戰勝利80周年 嚴德發批爭奪抗戰話語權：是中華民國取得勝利

中央社／ 台北2日電
退輔會主委嚴德發。圖／報系資料照

退輔會主委嚴德發今天表示，中共也將舉行抗戰勝利80週年活動，宣稱抗戰由中共主導，意圖爭奪抗戰歷史主導權，但實際上抗戰自始至終都由中華民國政府領導全國軍民團結奮戰並取得最終勝利。

國軍退除役官兵輔導委員會發布新聞稿指出，退輔會舉辦慶祝九三軍人節暨紀念抗戰勝利80週年大會，由嚴德發主持，活動邀請16名曾參與抗戰的老兵、4名對退除役官兵公益重大貢獻企業代表及19名全國性退伍軍人社團代表齊聚一堂，共同紀念80週年抗戰勝利，與會人員共300人。

嚴德發致詞表示，抗戰勝利是全民團結奮鬥的成果，今日的和平與繁榮，來自無數先烈的犧牲與奉獻。透過此次紀念活動，向所有曾為維護人類自由民主、抵禦侵略而英勇奮戰的軍民志士，致以最崇高敬意，更要藉此機會激發民眾對國防的重視，對軍人的尊崇，勉勵後世不忘初心，堅守自由與正義的價值。

嚴德發強調，中共亦將舉行慶祝抗戰勝利80週年閱兵活動，宣稱抗戰是由中共所主導，意圖爭奪抗戰歷史的主導權，妄圖以中華人民共和國取代中華民國地位。實際上中華民國一直屹立不搖，一直存在，有史實為證，抗戰自始至終都是由中華民國政府領導全國軍民團結奮戰並取得最終勝利受降。

退輔會說明，為紀念80週年抗戰勝利活動，特別製作紀念影片、策辦文化走廊、文物展、出版「聖戰千秋」專書，希望透過文字、影片、圖像等方式記述抗戰歷程，向所有參與抗戰的榮民前輩致上最崇高的敬意，彰顯抗戰勝利的歷史意義，也展現全民對和平與民主堅定信念。

