提2日是「海軍節」…賴總統又叫錯了？軍中節日、紀念日學問眉角多

賴總統今天主持軍人節表揚大會，特意提到9月2日是海軍節，不過海軍並無正式制定9月2日為海軍節，而是不成文地將這一天訂為台海戰役勝利紀念日，而且自從國防部制定九三軍人節之後，原本的空軍節、陸軍節等節日，都已「降格」為紀念日。

賴總統主持軍人節表揚大會，特意提到今天9月2日為海軍節，表彰海軍在八二三台海戰役期間的九二海戰，挫敗共軍想要封鎖金門島的意圖，取得戰略性勝利，並強調九二海戰以及八二三砲戰最寶貴的教訓，就是「團結必勝、侵略必敗」。

不過事實上，海軍並無正式制定9月2日為海軍節。原因可追溯到國軍各軍種從抗戰期間開始，陸續制定各軍種所屬的紀念節日。空軍最早在民國28年選定8月14日筧橋空戰紀念日為空軍節，陸軍在民國36年為紀念八年抗戰中英勇作戰的精神，定7月7日為陸軍節。

另外，憲兵則為紀念民國25年12月12日西安事變中，憲兵官兵奮勇犧牲護衛領袖的事蹟，選定12月12日為憲兵節。聯勤總部則以39年4月1日聯勤在台復制紀念日為聯勤節。

面對各軍種各自訂定節日的紛亂現象，國防部從民國44年起，統一選定9月3日抗戰勝利紀念日為軍人節，依據「紀念日及節日實施條例」，軍人節依國防部規定放假，並且也作為秋季陣亡將士以及對國家有功人士的日子。此後各軍種節日便改為紀念日，如空軍節改為八一四空軍勝利紀念日。

海軍方面，原本並無專屬紀念節日，不過在民國47年九二海戰中，PC-104沱江號巡邏艦以單艦對抗共軍10多艘砲艇、魚雷艇，最後中共方面承認2艘魚雷艇沉沒，國軍則將此役視為大捷。民國53年8月，海軍在左營軍區設立「海軍九二台海勝利紀念碑」，從此便不成文地以這一天為台海戰役勝利紀念日。然而，民間仍習慣以空軍節、海軍節等名稱來稱呼各軍種紀念日。

事實上，國軍選定9月3日勝利紀念日也可算是巧合，民國34年9月2日，盟軍於停泊東京灣的米蘇里號戰艦上正式接受日本投降，當天消息傳回中國大陸，國民政府通令全國以隔日9月3日為勝利日，舉國放假一天，並在9月3-5日三天懸旗慶祝，此後國民政府便以9月3日為抗戰勝利紀念日，後來更作為代表全國軍人的軍人節。

