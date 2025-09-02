提2日是「海軍節」…賴總統又叫錯了？軍中節日、紀念日學問眉角多

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民國47年九二料羅灣海戰，海軍PC-104沱江號巡邏艦以單艦對抗共軍10多艘砲艇、魚雷艇，最後中共方面承認2艘魚雷艇沉沒，日後海軍以這一天為台海戰役勝利紀念日。然而，民間仍習慣以海軍節來稱呼。圖／國防部發言人臉書
民國47年九二料羅灣海戰，海軍PC-104沱江號巡邏艦以單艦對抗共軍10多艘砲艇、魚雷艇，最後中共方面承認2艘魚雷艇沉沒，日後海軍以這一天為台海戰役勝利紀念日。然而，民間仍習慣以海軍節來稱呼。圖／國防部發言人臉書

賴總統今天主持軍人節表揚大會，特意提到9月2日是海軍節，不過海軍並無正式制定9月2日為海軍節，而是不成文地將這一天訂為台海戰役勝利紀念日，而且自從國防部制定九三軍人節之後，原本的空軍節、陸軍節等節日，都已「降格」為紀念日。

賴總統主持軍人節表揚大會，特意提到今天9月2日為海軍節，表彰海軍在八二三台海戰役期間的九二海戰，挫敗共軍想要封鎖金門島的意圖，取得戰略性勝利，並強調九二海戰以及八二三砲戰最寶貴的教訓，就是「團結必勝、侵略必敗」。

不過事實上，海軍並無正式制定9月2日為海軍節。原因可追溯到國軍各軍種從抗戰期間開始，陸續制定各軍種所屬的紀念節日。空軍最早在民國28年選定8月14日筧橋空戰紀念日為空軍節，陸軍在民國36年為紀念八年抗戰中英勇作戰的精神，定7月7日為陸軍節。

另外，憲兵則為紀念民國25年12月12日西安事變中，憲兵官兵奮勇犧牲護衛領袖的事蹟，選定12月12日為憲兵節。聯勤總部則以39年4月1日聯勤在台復制紀念日為聯勤節。

面對各軍種各自訂定節日的紛亂現象，國防部從民國44年起，統一選定9月3日抗戰勝利紀念日為軍人節，依據「紀念日及節日實施條例」，軍人節依國防部規定放假，並且也作為秋季陣亡將士以及對國家有功人士的日子。此後各軍種節日便改為紀念日，如空軍節改為八一四空軍勝利紀念日。

海軍方面，原本並無專屬紀念節日，不過在民國47年九二海戰中，PC-104沱江號巡邏艦以單艦對抗共軍10多艘砲艇、魚雷艇，最後中共方面承認2艘魚雷艇沉沒，國軍則將此役視為大捷。民國53年8月，海軍在左營軍區設立「海軍九二台海勝利紀念碑」，從此便不成文地以這一天為台海戰役勝利紀念日。然而，民間仍習慣以空軍節、海軍節等名稱來稱呼各軍種紀念日。

事實上，國軍選定9月3日勝利紀念日也可算是巧合，民國34年9月2日，盟軍於停泊東京灣的米蘇里號戰艦上正式接受日本投降，當天消息傳回中國大陸，國民政府通令全國以隔日9月3日為勝利日，舉國放假一天，並在9月3-5日三天懸旗慶祝，此後國民政府便以9月3日為抗戰勝利紀念日，後來更作為代表全國軍人的軍人節。

空軍 海軍 國軍 軍人節 國防部

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

九三軍人節前夕，賴清德總統今主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，10分鐘致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年...

賴總統稱「海軍節」又叫錯了？ 軍中節日、紀念日學問眉角多

賴總統今天主持軍人節表揚大會，特意提到9月2日是海軍節，不過海軍並無正式制定9月2日為海軍節，而是不成文地將這一天訂為台...

資通作戰韌性待改善 全力干擾共軍無人機

「我軍要強化資通作戰監控與防護量能，建立資安統籌單位！」陸軍高階軍官王清安2日於研討會簡報時強調，我國網通設備容易成為資安破口，建議成立應變中心、導入AI等方式，強化防禦中共資通作戰能力。前空軍中將胡延年提醒，共軍無人機可用北斗導航，要如何干擾齊執行任務，是目前資通作戰的必要思考點。

因應解放軍來襲 掌握論述、跨領域分析

「解放軍近年來編制與培訓大幅更改，應更全面的研究解放軍！」前國安局長、前陸軍司令李翔宙2日於研討會表示，研究解放軍，需要了解解放軍成立的歷史，且誣指解放軍領導抗日；另外，解放軍近年成立戰略訊息資源部隊，還設立陸軍兵種、信息資源工程與聯合保障工程大學，顯示其跨領域、跨軍種的培訓，我方需謹慎因應。

火山佈雷傷及無辜？ 學者：須強化與民溝通

面對共軍可能對台進行兩棲登陸，陸軍認為透過火山佈雷系統可快速佈雷，且在共軍可能登陸處佈雷，以減少兵力與裝甲部隊消耗，學者林穎佑受訪時指出，台灣不會因為火山佈雷車而全台滿佈地雷。但軍事專家廖天威受訪時強調，政府要針對佈雷後的情境多與民間演練，以防守台灣的戰略來說，官民仍缺乏溝通。

文總攜手軍聞社 《匠人魂》揭密最萌「K9」軍犬分隊

九三軍人節前夕，文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作，2日正式推出國軍版《匠人魂》全新集數「犬力出擊」。本集主角是於社群網...

