資通作戰韌性待改善 全力干擾共軍無人機

「我軍要強化資通作戰監控與防護量能，建立資安統籌單位！」陸軍高階軍官王清安2日於研討會簡報時強調，我國網通設備容易成為資安破口，建議成立應變中心、導入AI等方式，強化防禦中共資通作戰能力。前空軍中將胡延年提醒，共軍無人機可用北斗導航，要如何干擾齊執行任務，是目前資通作戰的必要思考點。

預警監控能量不足

陸勤部後勤資訊中心主任王清安2日於親綠的台灣智庫發表研究說，網路戰暨電子戰部隊是負責組織、指揮、訓練和裝備之正規部隊，對中國的威懾戰略（網路、太空及核戰略）及拒止第三方干預地區衝突的戰略至關重要。網路軍主要對戰場環境、資訊通信保障，網路安全防護，且對敵方指管通資系統進行網路戰攻擊、電子訊號偵察、干擾、破壞和心理戰。

王清安指出，國軍目前面臨中共網路戰與電子戰有4大問題，包括預警監控防護能量不足，我國與中國網路空間與電磁頻譜無緩衝區，且漏洞修補仰賴美國與各國資安公司通報；網通設備容易成為資安破口，還有須速建立資安統籌單位，相關人力並不足，最後是指管通訊網韌性待強化，相關系統偏老舊，且電力供應有待考驗。

導入AI提升反制

「要強化資安應變中心情蒐，全面導入AI！」王清安建議，應設立「國家資安戰情協同應變中心」，職能應涵蓋網路、資訊、電子戰、心理戰及法律等專長人員，並建立網路空間優勢，支援聯合部隊計畫與行動。

另外還要導入人工智慧提升反制效能、建立武器載台之資安績分卡與開發創新網路架構抗擊能力，強化我國C5ISR（指揮、管制、電腦、通訊、網路、情報、監視和偵察）系統韌性。前國安諮詢委員李漢銘也說，美國可以精準預測俄烏戰爭爆發，就是從網路基礎設施全面攻擊觀察，後勤網路作戰在現代戰爭非常重要。

干擾共軍無人機導航

「俄烏戰爭原本大家都以為3個月就結束！」李漢銘指出，就是因為後勤與網路的關係，延長烏克蘭抗俄的時間。台灣面對中共的威脅，半導體產業、企業都被駭客偷資料很嚴重，需要多注意。

前空軍中將胡延年則提醒，中共無人機可用美方的GPS，但也能用中國的北斗衛星定位，我國能否干擾北斗的運作，是刻不容緩的問題。胡延年也強調，無人機在攻擊時一定會進行目標識別，雖然無人機用錢可以買得到，但干擾欺騙就需要投入更多心力，研究如何覆蓋中共無人機系統進行欺騙。

