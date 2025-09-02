因應解放軍來襲 掌握論述、跨領域分析

「解放軍近年來編制與培訓大幅更改，應更全面的研究解放軍！」前國安局長、前陸軍司令李翔宙2日於研討會表示，研究解放軍，需要了解解放軍成立的歷史，且誣指解放軍領導抗日；另外，解放軍近年成立戰略訊息資源部隊，還設立陸軍兵種、信息資源工程與聯合保障工程大學，顯示其跨領域、跨軍種的培訓，我方需謹慎因應。

應強調抗戰史實

李翔宙2日在親綠的台灣智庫「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」上表示，解放軍是中華民國成立15年後編成，當初由中國工農革命軍起家，是為了擴充地方勢力、瓜分資源，加上當時日本侵略中國時，採取「7分發展、2分應付與1分抗日」的策略，才從2萬人成長至2百萬人，造就其非法竊國。

李翔宙強調，1971年中共取代中華民國，獲得聯合國席位，毛澤東就曾說過，要說共產黨領導抗日，是撒胭脂、抹紅粉，經不起歷史的考驗，事實上，中華民國抗日的國際歷史定位與評價，無法一筆勾銷。如今共產黨卻說是他們領導抗日的。所以我們要認清楚過去的歷史真相，不要被誤導。他指出，強調我國抗日的公理正義正當性，是扳倒解放軍的最好史實。

注意共軍新校培訓

「部會、車站與超商電子看板遭到竄改，對於社會心理的影響，遠大於重兵巡演！」李翔宙指出，去年解放軍編成戰略訊息資源部隊，全面性將跨平台、跨領域與跨部門的軍隊，編成一體化平台建設，這是運用AI科技進行軍事現代化的步驟；此外，解放軍將設立3個嶄新的軍事院校，包括陸軍兵種、信息資源工程與連和保障工程大學，研究解放軍要從嶄新觀點切入。

台灣智庫董事長呂曜志則表示，國防安全不再是遙遠的戰略研討與推演，而是因應相關挑戰的迫切事實。他指出，台海局勢呈現逐漸惡化，根據國防部統計，去年有共機5千餘架進入防空識別區，軍艦進入台海次數亦創下新高，部隊勤務相當頻繁，共軍也部署1千餘枚短程彈道與巡弋飛彈，持續強化精準打擊能力。

擴大國防預算

「網路攻擊與認知作戰也不能忽略！」呂曜志強調，共軍對台灣的威脅規模不只增加，戰略模式也出現重大改變，從國土防衛到常態軍演，60%的關鍵基礎設施網安攻擊都可追溯至中國境內，呼籲政府在這方面要加強防範，台灣的國防預算雖已佔GDP的2.4%，但比起南韓2.8%、以色列4.5%仍有所遜色，盼政府持續投入資源。

