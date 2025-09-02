快訊

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

不怕對等關稅違法！川普5大備案曝光 專家揭最重課50%

因應解放軍來襲 掌握論述、跨領域分析

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣智庫2日舉行「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣智庫2日舉行「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

解放軍近年來編制與培訓大幅更改，應更全面的研究解放軍！」前國安局長、前陸軍司令李翔宙2日於研討會表示，研究解放軍，需要了解解放軍成立的歷史，且誣指解放軍領導抗日；另外，解放軍近年成立戰略訊息資源部隊，還設立陸軍兵種、信息資源工程與聯合保障工程大學，顯示其跨領域、跨軍種的培訓，我方需謹慎因應。

應強調抗戰史實

李翔宙2日在親綠的台灣智庫「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」上表示，解放軍是中華民國成立15年後編成，當初由中國工農革命軍起家，是為了擴充地方勢力、瓜分資源，加上當時日本侵略中國時，採取「7分發展、2分應付與1分抗日」的策略，才從2萬人成長至2百萬人，造就其非法竊國。

李翔宙強調，1971年中共取代中華民國，獲得聯合國席位，毛澤東就曾說過，要說共產黨領導抗日，是撒胭脂、抹紅粉，經不起歷史的考驗，事實上，中華民國抗日的國際歷史定位與評價，無法一筆勾銷。如今共產黨卻說是他們領導抗日的。所以我們要認清楚過去的歷史真相，不要被誤導。他指出，強調我國抗日的公理正義正當性，是扳倒解放軍的最好史實。

注意共軍新校培訓

「部會、車站與超商電子看板遭到竄改，對於社會心理的影響，遠大於重兵巡演！」李翔宙指出，去年解放軍編成戰略訊息資源部隊，全面性將跨平台、跨領域與跨部門的軍隊，編成一體化平台建設，這是運用AI科技進行軍事現代化的步驟；此外，解放軍將設立3個嶄新的軍事院校，包括陸軍兵種、信息資源工程與連和保障工程大學，研究解放軍要從嶄新觀點切入。

台灣智庫董事長呂曜志則表示，國防安全不再是遙遠的戰略研討與推演，而是因應相關挑戰的迫切事實。他指出，台海局勢呈現逐漸惡化，根據國防部統計，去年有共機5千餘架進入防空識別區，軍艦進入台海次數亦創下新高，部隊勤務相當頻繁，共軍也部署1千餘枚短程彈道與巡弋飛彈，持續強化精準打擊能力。

擴大國防預算

「網路攻擊與認知作戰也不能忽略！」呂曜志強調，共軍對台灣的威脅規模不只增加，戰略模式也出現重大改變，從國土防衛到常態軍演，60%的關鍵基礎設施網安攻擊都可追溯至中國境內，呼籲政府在這方面要加強防範，台灣的國防預算雖已佔GDP的2.4%，但比起南韓2.8%、以色列4.5%仍有所遜色，盼政府持續投入資源。

【更多精采內容，詳見

抗日 解放軍 國防預算

延伸閱讀

李翔宙：抗戰勝利是發揮正義 扳倒解放軍的最好史實

洪秀柱將出席中共93閱兵 民進黨：與中共同聲同調 嚴正譴責

美媒盤點九三閱兵軍事看點 西方專家：檢驗中共戰力或扯淡？

中共海警船撞船變形 專家：一周內切除艦首「後勤能力不能低估」

相關新聞

提2日是「海軍節」…賴總統又叫錯了？軍中節日、紀念日學問眉角多

賴總統今天主持軍人節表揚大會，特意提到9月2日是海軍節，不過海軍並無正式制定9月2日為海軍節，而是不成文地將這一天訂為台...

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

九三軍人節前夕，賴清德總統今主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，10分鐘致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年...

資通作戰韌性待改善 全力干擾共軍無人機

「我軍要強化資通作戰監控與防護量能，建立資安統籌單位！」陸軍高階軍官王清安2日於研討會簡報時強調，我國網通設備容易成為資安破口，建議成立應變中心、導入AI等方式，強化防禦中共資通作戰能力。前空軍中將胡延年提醒，共軍無人機可用北斗導航，要如何干擾齊執行任務，是目前資通作戰的必要思考點。

因應解放軍來襲 掌握論述、跨領域分析

「解放軍近年來編制與培訓大幅更改，應更全面的研究解放軍！」前國安局長、前陸軍司令李翔宙2日於研討會表示，研究解放軍，需要了解解放軍成立的歷史，且誣指解放軍領導抗日；另外，解放軍近年成立戰略訊息資源部隊，還設立陸軍兵種、信息資源工程與聯合保障工程大學，顯示其跨領域、跨軍種的培訓，我方需謹慎因應。

火山佈雷傷及無辜？ 學者：須強化與民溝通

面對共軍可能對台進行兩棲登陸，陸軍認為透過火山佈雷系統可快速佈雷，且在共軍可能登陸處佈雷，以減少兵力與裝甲部隊消耗，學者林穎佑受訪時指出，台灣不會因為火山佈雷車而全台滿佈地雷。但軍事專家廖天威受訪時強調，政府要針對佈雷後的情境多與民間演練，以防守台灣的戰略來說，官民仍缺乏溝通。

文總攜手軍聞社 《匠人魂》揭密最萌「K9」軍犬分隊

九三軍人節前夕，文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作，2日正式推出國軍版《匠人魂》全新集數「犬力出擊」。本集主角是於社群網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。