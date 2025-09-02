火山佈雷傷及無辜？ 學者：須強化與民溝通

面對共軍可能對台進行兩棲登陸，陸軍認為透過火山佈雷系統可快速佈雷，且在共軍可能登陸處佈雷，以減少兵力與裝甲部隊消耗，學者林穎佑受訪時指出，台灣不會因為火山佈雷車而全台滿佈地雷。但軍事專家廖天威受訪時強調，政府要針對佈雷後的情境多與民間演練，以防守台灣的戰略來說，官民仍缺乏溝通。

若解放軍掌握空中優勢後，將會進行登陸作戰，地雷可作為反戰車、載具的重要武器，國軍盼藉此拖延共軍的兩棲登陸作戰，還有增加城鎮作戰難度。

台灣恐成地雷島？

台灣對美軍購多項重要軍備明年將抵台，包括全數14套火山佈雷系統、2架MQ-9B高高空無人機、5具MS-110新式莢艙、4枚MK-48操雷、28架M1A2T戰車，將大幅強化國軍戰力。不過前中研院院士朱雲漢曾撰文指出，「火山」車載佈雷系統，雖然是針對坦克車而非人員的戰防雷，但一樣會傷害無辜，應全面禁止在台灣使用地雷。

1999年生效的「渥太華條約」，基於人道立場，已完全禁止人員殺傷雷的製造、生產和使用，條約至今有133國簽署，唯美國、俄羅斯、印度、中國等國均未簽署。條約禁止人員殺傷雷的製造、儲存、轉讓與使用，但對於反戰車、載具地雷不在禁止之列。

可對灘岸精準布雷

對此，陸軍參謀長章元勳曾表示，若敵軍登陸戰車確定登陸路線，陸軍可在路徑上作「有限、機動及精準布雷，不需要針對整個海灘展開廣正面布雷，以反制共軍兩棲快速登陸，並結合縝密兵、火力，於敵登陸突破口及預想機動路線等，達到阻滯敵軍前進等作用。

淡江戰略所副教授林穎佑受訪時則說，火山步雷系統可在共軍可能登陸的要道進行布雷，阻斷與延遲敵人的行動，但並無法阻擋如攻擊直升機的突擊。他認為討論重點應該是「是否使用地雷」，林穎佑認為，少子化讓我國部隊難與解放軍相比下，需要透過地雷進行嚇阻，並減少裝甲部隊的投入。

民間要演習戰時情境

不過，中華亞太安全治理協會研究員廖天威受訪時指出，火山布雷系統高機率會部署在城鎮外緣，那就面對兩個問題，一是我軍的灘岸岸防是否能守得住，這在今年的漢光演習就有演練，不過目前尚未完全檢討完成，美方會比較感興趣的部分是後備部隊的機動能力，這要看國防部的後續檢討。

廖天威分析，若在城鎮外緣布雷，對民間會有一定影響，但我國民間目前並不習慣平時與戰時的轉移，他認為需要爭取3到5年的時間，從官方到民間、前線與後方要更強化這方面的培訓，不過廖天威擔心，這段時間內因為國際環境與意識形態動員，使得時間與空間愈來愈有限。

