快訊

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

不怕對等關稅違法！川普5大備案曝光 專家揭最重課50%

火山佈雷傷及無辜？ 學者：須強化與民溝通

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對火山布雷系統是否會傷及無辜，國防界的意見不一，但學者提醒民間要加強戰時情境演練。（中央社示意圖）
針對火山布雷系統是否會傷及無辜，國防界的意見不一，但學者提醒民間要加強戰時情境演練。（中央社示意圖）

面對共軍可能對台進行兩棲登陸，陸軍認為透過火山佈雷系統可快速佈雷，且在共軍可能登陸處佈雷，以減少兵力與裝甲部隊消耗，學者林穎佑受訪時指出，台灣不會因為火山佈雷車而全台滿佈地雷。但軍事專家廖天威受訪時強調，政府要針對佈雷後的情境多與民間演練，以防守台灣的戰略來說，官民仍缺乏溝通。

若解放軍掌握空中優勢後，將會進行登陸作戰，地雷可作為反戰車、載具的重要武器，國軍盼藉此拖延共軍的兩棲登陸作戰，還有增加城鎮作戰難度。

台灣恐成地雷島？

台灣對美軍購多項重要軍備明年將抵台，包括全數14套火山佈雷系統、2架MQ-9B高高空無人機、5具MS-110新式莢艙、4枚MK-48操雷、28架M1A2T戰車，將大幅強化國軍戰力。不過前中研院院士朱雲漢曾撰文指出，「火山」車載佈雷系統，雖然是針對坦克車而非人員的戰防雷，但一樣會傷害無辜，應全面禁止在台灣使用地雷。

1999年生效的「渥太華條約」，基於人道立場，已完全禁止人員殺傷雷的製造、生產和使用，條約至今有133國簽署，唯美國、俄羅斯、印度、中國等國均未簽署。條約禁止人員殺傷雷的製造、儲存、轉讓與使用，但對於反戰車、載具地雷不在禁止之列。

可對灘岸精準布雷

對此，陸軍參謀長章元勳曾表示，若敵軍登陸戰車確定登陸路線，陸軍可在路徑上作「有限、機動及精準布雷，不需要針對整個海灘展開廣正面布雷，以反制共軍兩棲快速登陸，並結合縝密兵、火力，於敵登陸突破口及預想機動路線等，達到阻滯敵軍前進等作用。

淡江戰略所副教授林穎佑受訪時則說，火山步雷系統可在共軍可能登陸的要道進行布雷，阻斷與延遲敵人的行動，但並無法阻擋如攻擊直升機的突擊。他認為討論重點應該是「是否使用地雷」，林穎佑認為，少子化讓我國部隊難與解放軍相比下，需要透過地雷進行嚇阻，並減少裝甲部隊的投入。

民間要演習戰時情境

不過，中華亞太安全治理協會研究員廖天威受訪時指出，火山布雷系統高機率會部署在城鎮外緣，那就面對兩個問題，一是我軍的灘岸岸防是否能守得住，這在今年的漢光演習就有演練，不過目前尚未完全檢討完成，美方會比較感興趣的部分是後備部隊的機動能力，這要看國防部的後續檢討。

廖天威分析，若在城鎮外緣布雷，對民間會有一定影響，但我國民間目前並不習慣平時與戰時的轉移，他認為需要爭取3到5年的時間，從官方到民間、前線與後方要更強化這方面的培訓，不過廖天威擔心，這段時間內因為國際環境與意識形態動員，使得時間與空間愈來愈有限。

【更多精采內容，詳見

共軍 戰車 漢光演習

延伸閱讀

嫦娥六號樣品最新研究揭秘：月球「晚年」仍存在火山噴發

「有人挖出黃金」 內蒙火山群掀挖掘潮 景區闢謠無金礦

8.8強震喚醒「沉睡巨人」！俄遠東7座火山連環噴發 300年來首見

不忍了！火山披薩抄襲大戰 達美樂「正式提告」必勝客

相關新聞

提2日是「海軍節」…賴總統又叫錯了？軍中節日、紀念日學問眉角多

賴總統今天主持軍人節表揚大會，特意提到9月2日是海軍節，不過海軍並無正式制定9月2日為海軍節，而是不成文地將這一天訂為台...

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

九三軍人節前夕，賴清德總統今主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，10分鐘致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年...

資通作戰韌性待改善 全力干擾共軍無人機

「我軍要強化資通作戰監控與防護量能，建立資安統籌單位！」陸軍高階軍官王清安2日於研討會簡報時強調，我國網通設備容易成為資安破口，建議成立應變中心、導入AI等方式，強化防禦中共資通作戰能力。前空軍中將胡延年提醒，共軍無人機可用北斗導航，要如何干擾齊執行任務，是目前資通作戰的必要思考點。

因應解放軍來襲 掌握論述、跨領域分析

「解放軍近年來編制與培訓大幅更改，應更全面的研究解放軍！」前國安局長、前陸軍司令李翔宙2日於研討會表示，研究解放軍，需要了解解放軍成立的歷史，且誣指解放軍領導抗日；另外，解放軍近年成立戰略訊息資源部隊，還設立陸軍兵種、信息資源工程與聯合保障工程大學，顯示其跨領域、跨軍種的培訓，我方需謹慎因應。

火山佈雷傷及無辜？ 學者：須強化與民溝通

面對共軍可能對台進行兩棲登陸，陸軍認為透過火山佈雷系統可快速佈雷，且在共軍可能登陸處佈雷，以減少兵力與裝甲部隊消耗，學者林穎佑受訪時指出，台灣不會因為火山佈雷車而全台滿佈地雷。但軍事專家廖天威受訪時強調，政府要針對佈雷後的情境多與民間演練，以防守台灣的戰略來說，官民仍缺乏溝通。

文總攜手軍聞社 《匠人魂》揭密最萌「K9」軍犬分隊

九三軍人節前夕，文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作，2日正式推出國軍版《匠人魂》全新集數「犬力出擊」。本集主角是於社群網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。