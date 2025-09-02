快訊

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報資料照片

九三軍人節前夕，賴清德總統今主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，10分鐘致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年，未提8年抗日戰爭的歷史。國民黨立委李彥秀表示，大罷免失敗後，賴清德洗滌人心、打掉雜質的政治工程仍在進行，偏狹的史觀輿論述無法擴大支持，傷害的更是台灣的團結。

李彥秀說，賴清德總統在九三軍人節前夕發表談話，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年，絕口不提8年抗日戰爭的歷史。賴清德的談話符合過去一貫的個人史觀，不讓人意外；但是作為中華民國總統，誓言團結2300萬人民，賴清德今天的談話著實讓人失望。

李彥秀表示，八年抗戰就是一部中華民國的奮鬥史，抗戰勝利更讓台灣脫離殖民統治，也才有今天的自由、民主與繁榮，這不僅是國軍光榮的徽記，更是國人共同的記憶。當中共大肆在國際社會搶奪兩岸話語權的時刻，賴清德刻意淡化抗戰史，放棄的不僅是中華民國的主體意識，更是的賴清德總統的正當性。

李彥秀強調，向歷史謙卑，為團結包容，對未來負責，是對國家領導人最基本的要求。大罷免失敗後，賴清德洗滌人心、打掉雜質的政治工程仍在進行，但偏狹的史觀輿論述不僅無法擴大支持，傷害的更是台灣的團結。

賴清德總統今上午主持「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，致詞時向全體國軍官兵及獲獎代表表達敬意與感謝，肯定國軍在戰備演訓及全民國防教育上的付出。記者林伯東／攝影
賴清德總統今上午主持「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，致詞時向全體國軍官兵及獲獎代表表達敬意與感謝，肯定國軍在戰備演訓及全民國防教育上的付出。記者林伯東／攝影

