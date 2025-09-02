文總首辦敬軍活動 《九條好漢》成員將現身同樂

迎接93軍人節，文總門口換上新牌樓，並首度舉辦「國軍英雄 感謝有你」敬軍活動，攜手多家企業熱情響應，結合美食、肩頸按摩、塔羅占卜等3大體驗，讓辛勤守護國軍英雄們，在忙碌之餘也能好好放鬆。軍旅實境節目《九條好漢在一班》成員林亭翰、孫綻，3日下午2點也將現身同樂。

軍人節當天，文總特別規劃三大專屬體驗區：「元氣補充區」餐點供應、「壓力釋放區」肩頸按摩、「心靈滋養區」塔羅占卜，從身體到心靈，全方位獻上關懷，活動時間自上午10時至下午4時。

只要出示軍人身分證就可免費參與、兌換由文總設計的限量國軍限定紓壓球，陪伴國軍弟兄姊妹在忙碌之餘，帶來一些療癒與放鬆。

首先，「元氣補充區」美食雲集，喜樂紅豆餅將於現場製作紅豆、奶油、芋頭等經典口味；擁有10萬追蹤的元食咖啡也將現沖咖啡、限量300杯；金車集團也提供茶韻與波爾葡萄柚兩款人氣飲品；還有被譽為「AI教父」黃仁勳愛店的旺德刈包。

另外，連續8年獲米其林必比登推薦的雙月食品社，則準備了愛恨椒芝拌麵作為伴手禮，以豐富又暖心的美食，向國軍英雄表達感謝與敬意。

「壓力釋放區」與雙連視障關懷基金會合作，為每位國軍英雄們提供15分鐘肩頸按摩，以感謝國軍保家衛國的辛勞。

「心靈滋養區」則攜手法屋阿尼、南瓜與Paul、流浪女巫阿甘、洛心Rossie等四組資深塔羅牌導師，規劃每人20分鐘的專屬占卜，讓心中的煩惱獲得療癒與指引。按摩與塔羅皆採線上預約制，詳情見文總Facebook。

文總秘書長李厚慶表示，文總作為國軍英雄的應援團，希望將嚴肅的國軍形象，透過文創、影像、設計等角度，使國軍形象更貼近民眾，進而凝聚全民國防共識。

近年，文總也與國軍合作多項專案，除每年一支以國軍為主角的《匠人魂》影像專案之外，也聯手推出各種軍事周邊，如漢光41周邊商品、柴寶公仔、太空火箭包等，今年更首度進軍文博會，成功讓軍事走入民眾日常。

