文總攜手軍聞社 《匠人魂》揭密最萌「K9」軍犬分隊

九三軍人節前夕，文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作，2日正式推出國軍版《匠人魂》全新集數「犬力出擊」。本集主角是於社群網路擁有超高人氣的「K9」軍犬分隊，從培訓過程、勤務內容、到退役的相關機制，文總的《匠人魂》將要帶領全體國民一窺這群「護國神犬」們的真實日常樣貌。

文總說明，身穿專用背心、腳踏犬鞋的「K9」（取自英文單字「canine」的同音異詞），是各國對軍警犬的統稱。

國防部憲兵指揮部警衛大隊軍犬分隊，負責總統府、元首蒞臨場合及大型活動現場的場地安全偵檢，是國軍中唯一運用犬隻執行反恐偵爆任務的單位。由領犬員與軍犬搭檔密切合作，搜尋並排除爆裂物等潛在威脅，維護重要場所與人員安全。

軍犬訓練師王博民上士說明，憲兵軍犬的培訓大多從財政部關務署緝毒犬培訓中心開始，「這些英氣十足的偵爆犬，都曾是一隻隻軟萌可愛的小狗。」

自2018年起，國軍與中心合作，以拉布拉多犬作為培育的犬種。幼犬自出生即接受循序漸進的訓練：以遊戲方式開發嗅覺與探索本能，學習不同材質環境的適應力，在陪伴與鼓勵中逐步養成，讓這些幼犬為未來的任務奠定開心正向的基礎。

為提升社會適應性，幼犬自兩個月至一歲就會進入寄養家庭。由寄養家庭帶著牠們熟悉學校、車站、公園等公共環境，建立對人群與設施的認知。

王博民表示，在一歲後犬隻便會被分派至不同單位，雖然離別令人傷感，寄養家庭仍將小愛化為對國家的大愛，以見證牠們成為「護國神犬」為榮。此階段的社會化訓練，決定了犬隻未來能否勝任各項重要任務。

完成社會化後，將依犬隻的特質分配，進入緝毒或偵爆專業訓練。目前在公務單位服勤的專業工作犬，包含了行政會農委會防疫局的檢疫犬、各縣市政府消防局的搜救犬，以及憲兵指揮部的偵爆犬與緝毒犬。

王博民指出，軍犬能以敏銳嗅覺辨識空氣中微量化學成分，成為任務防線第一環。其裝備亦隨需求進化，包括防掙脫背心、保護腳掌與跡證的犬鞋，以及迅速傳達指令的皮革牽繩，確保在危險場域中發揮最大效能。

王博民表示，在軍犬訓練中有句名言「Trust Your Dog」，意即透過完全的信任來建立夥伴關係。軍犬與領犬員是最重要的工作夥伴，在台灣軍犬分隊的訓練理念中不是服從，而是透過遊戲、互動與肯定來建立信賴與默契。

王博民說，這樣的關係不只是存在於公務期間，在日常生活中也必須與犬隻保持最真誠的互動，悉心讀取牠們所要傳遞的訊息，並讓犬隻能在持續的成就感中維持對工作的熱情。

依據《動物保護法》的規範，工作犬的服務年限為四年，衡量其體力與工作品質後最長可延役三年。退役後的犬隻，將由憲兵指揮部安排分階段認養，以原領犬員與寄養家庭優先，期望牠們能與熟悉的人相伴，展開最幸福的「第二犬生」。

在有限的歲月中，如何讓這群忠誠的夥伴能發揮自己最專業的能力執行勤務，並在退役後擁有得以安養天年的歸宿，始終是全體軍犬分隊心上重中之重。

文總表示，自2017年起推出的《匠人魂》系列影片，用與眾不同的視角走訪全台各地，紀錄不為人知的百工百業職人精神，開播八年來收受不同世代觀眾的歡迎。

文總提到，《匠人魂》更是從2018年起與軍聞社合作，平均每年推出一支以國軍為主角的集數，除了帶領全體國民一起認識軍職裡，用各自的專業默默守護著大家的匠人之外，更期許能藉此拉近軍民之間的距離，讓國防不再是離如此遙遠的議題。 《匠人魂》第55集「犬力出擊」，於2025年9月2日早上8點，在文總FB、YouTube及IG首播。文化總會／提供

