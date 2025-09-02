賴清德總統表揚國軍楷模 呼籲全民團結成為國軍最堅實後盾

明天是軍人節，賴清德總統上午出席主持「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，表揚國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻（個人、團體）獎、推動全民國防教育考核評鑑績優單位、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等7大類、188個獎項，並邀請獲獎者眷屬共同見證榮耀，藉此表彰績優典範，激勵士氣。

賴清德總統致詞表示，軍人節不僅是國軍官兵的節日，更是所有珍惜自由民主國人的共同日子，象徵國家對軍人的崇敬與肯定。總統向獲獎的國軍楷模、模範團體及全民國防教育貢獻者表達祝賀，並呼籲全民團結一致，成為國軍最堅實的後盾。 賴清德總統（左一）上午出席「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，親自頒獎表揚各類楷模。記者林伯東／攝影 賴清德總統上午出席「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，致詞時向全體國軍官兵及獲獎代表表達敬意與感謝，肯定國軍在戰備演訓及全民國防教育上的付出。記者林伯東／攝影

