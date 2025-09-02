快訊

獨／黃國昌爆中科院機密資料遭兜售 九鵬標案昨突撤銷

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌2日說，中科院有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。（圖／取自黃國昌臉書）
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天踢爆，中科院辦理相關招標採購，有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢；中科院則稱院內安全系統日前發現資料複印異常，已於8月14日移送憲兵並報請檢察官偵辦。據了解，中科院已在昨公告撤銷該件標案，凸顯已進行風險控管。

根據黃國昌今天在臉書踢爆的資料內容，為中科院鵬園院區建置智慧型監視指管系統網電基礎工程標案，鵬園即為屏東九鵬飛彈營區，為台灣尖端國防武器的測試地點，園區機敏性高。

黃國昌爆料的標案文件內容，為中科院近年在全台執行的重要防護營區智慧警監系統建置案其中一案，該案總經費達數百億元，由中科院負責承辦，為全台284處重要營區打造智慧型監控系統，特點在於整合中央監控、智慧型與影像傳輸能量，達先期預警、反應效果。

不過，該標案自執行以來，陸續傳出負面消息，如伺服器主機傳出有紅色供應鏈產品，還爆出下包廠商欠薪等糾紛，如今又傳出標案內容外洩，且又是機敏的九鵬飛彈營區。

知情人士指出，一般招標文件都會有機電配置、基地平面、剖面圖等資料，讓廠商可以估價投標，但如果文件如黃國昌所言外流，並流入特定人士手中，影響恐不僅貪瀆，還可讓有心人輕鬆掌握九鵬營區重要資訊。

中科院今回應表示，院內安全系統日前發現資料複印異常，經初步調查，於8月14日移送憲指部，報請檢察官主動偵辦。相關外流資訊，屬中科院招標文件營業秘密；公開招標期間，得由具投標意願廠商申請閱覽，疑遭內部員工，提供特定對象謀利，中科院將依法嚴辦。

本報掌握，該標案原定今年9月10日截止投標，不過中科院已於昨天以「本院計畫需求變更，故本案辦理異動作業，因規格進行檢討，故此案將撤銷此次招標作業」對外公告，凸顯內部已進行風險控管，但其他營區標案是否涉及不法，仍待檢憲單位釐清。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌2日說，中科院有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，黃踢爆的標案，中科院則在招標日截止前緊急撤銷。讀者提供
