李翔宙：抗戰勝利是發揮正義 扳倒解放軍的最好史實

中共明天將舉辦抗戰勝利80周年閱兵。前國安局長李翔宙今天表示，中共當年一分抗日、兩分應付、七分發展，造就解放軍異軍突起、非法竊國，抗戰勝利正是中華民國要發揮正義，扳倒解放軍的歷史史實。

台灣智庫今天舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅及因應研討會」，邀請學者專家進行專題報告與談，深刻剖析中國解放軍火箭軍、海空軍、以及網路戰與電子戰的可能威脅，並提出政策建議，李翔宙擔任開場致詞貴賓。

李翔宙表示，解放軍研究如同種樹需要扎根，不扎根就如同表面走馬看花，國父孫中山創立中華民國的15年後，中國人民解放軍建軍，當時稱為中國工農革命軍，成立目的不外乎擴充地方勢力、瓜分資源，也正好碰上日本侵略中國，國民政府策定安內攘外的戰略目標，解放軍透過一分抗日、兩分應付、七分發展的游擊策略伺機壯大。

李翔宙說，解放軍從抗戰初期2萬人規模壯大到抗戰末期200萬人規模，造就異軍突起、非法竊國，兩岸隔海分治70餘年，如果研究解放軍時，沒將這段歷史深入了解，恐怕抓不到歷史精隨，而毛澤東過去曾提到，「如果講中國共產黨領導抗日，是對共產黨胭脂抹紅粉，經不起歷史考驗」。

李翔宙提到，抗日戰爭的勝利，是多少中國民眾的血淚堆積而成，如果不強調公理正義的正當性，國家的主權永遠不在手上，「抗戰勝利正是我們要發揮正義，扳倒解放軍的最好歷史史實」。

2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共對台進行軍演，李翔宙說，大家都記得解放軍當時重兵圍島軍演，但不要忘記當時總統府、國防部、外交部與國際機場全面癱瘓，車站、超商的電子看板遭到竄改，這種軟殺效應對社會心理的影響，遠大於重兵軍演的硬殺效果。

針對解放軍近期動態，李翔宙說，解放軍2024年編成信息支援部隊，這是全面性將戰略訊息，以跨平台跨領域跨部門，做了一體化的指管通情和平台建設，並運用AI科技進行軍事現代化，並且成立陸軍兵種大學、信息支援部隊工程大學、聯勤保障部隊工程大學等3所新的軍事院校，中共是在經營全世界的管理權，因此研究解放軍要從嶄新的觀點深入，掌握正當與公理。

台灣智庫董事、台北海洋科技大學校長呂曜志致詞表示，研討會主題呈現台灣所處的安全現實，國防安全不再是遙遠的戰略研討與推演，而是每日正在發生，且必須即刻回應的挑戰，期盼研討會為台灣的安全奠定更穩固的基礎，並在國際社會中展現台灣守護民主與和平的決心。

