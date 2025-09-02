快訊

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

一片死寂！阿富汗強震已至少800死、國際救援不管？

李翔宙：抗戰勝利是發揮正義 扳倒解放軍的最好史實

中央社／ 台北2日電

中共明天將舉辦抗戰勝利80周年閱兵。前國安局長李翔宙今天表示，中共當年一分抗日、兩分應付、七分發展，造就解放軍異軍突起、非法竊國，抗戰勝利正是中華民國要發揮正義，扳倒解放軍的歷史史實。

台灣智庫今天舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅及因應研討會」，邀請學者專家進行專題報告與談，深刻剖析中國解放軍火箭軍、海空軍、以及網路戰與電子戰的可能威脅，並提出政策建議，李翔宙擔任開場致詞貴賓。

李翔宙表示，解放軍研究如同種樹需要扎根，不扎根就如同表面走馬看花，國父孫中山創立中華民國的15年後，中國人民解放軍建軍，當時稱為中國工農革命軍，成立目的不外乎擴充地方勢力、瓜分資源，也正好碰上日本侵略中國，國民政府策定安內攘外的戰略目標，解放軍透過一分抗日、兩分應付、七分發展的游擊策略伺機壯大。

李翔宙說，解放軍從抗戰初期2萬人規模壯大到抗戰末期200萬人規模，造就異軍突起、非法竊國，兩岸隔海分治70餘年，如果研究解放軍時，沒將這段歷史深入了解，恐怕抓不到歷史精隨，而毛澤東過去曾提到，「如果講中國共產黨領導抗日，是對共產黨胭脂抹紅粉，經不起歷史考驗」。

李翔宙提到，抗日戰爭的勝利，是多少中國民眾的血淚堆積而成，如果不強調公理正義的正當性，國家的主權永遠不在手上，「抗戰勝利正是我們要發揮正義，扳倒解放軍的最好歷史史實」。

2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共對台進行軍演，李翔宙說，大家都記得解放軍當時重兵圍島軍演，但不要忘記當時總統府、國防部、外交部與國際機場全面癱瘓，車站、超商的電子看板遭到竄改，這種軟殺效應對社會心理的影響，遠大於重兵軍演的硬殺效果。

針對解放軍近期動態，李翔宙說，解放軍2024年編成信息支援部隊，這是全面性將戰略訊息，以跨平台跨領域跨部門，做了一體化的指管通情和平台建設，並運用AI科技進行軍事現代化，並且成立陸軍兵種大學、信息支援部隊工程大學、聯勤保障部隊工程大學等3所新的軍事院校，中共是在經營全世界的管理權，因此研究解放軍要從嶄新的觀點深入，掌握正當與公理。

台灣智庫董事、台北海洋科技大學校長呂曜志致詞表示，研討會主題呈現台灣所處的安全現實，國防安全不再是遙遠的戰略研討與推演，而是每日正在發生，且必須即刻回應的挑戰，期盼研討會為台灣的安全奠定更穩固的基礎，並在國際社會中展現台灣守護民主與和平的決心。

解放軍 李翔宙 抗日戰爭

延伸閱讀

中國強化抗戰敘事 上合組織聲明提二戰與聯合國

主持軍人節大會提台海戰役不提抗戰 賴總統僅稱終戰80年

張雅屏：若政府辦抗戰勝利活動 誰願意被威脅法辦還赴陸？

抵北京參加93閱兵 洪秀柱：有責任延續抗戰精神

相關新聞

獨／黃國昌爆中科院機密資料遭兜售 九鵬標案昨突撤銷

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天踢爆，中科院辦理相關招標採購，有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢；中科...

文總攜手軍聞社 《匠人魂》揭密最萌「K9」軍犬分隊

九三軍人節前夕，文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作，2日正式推出國軍版《匠人魂》全新集數「犬力出擊」。本集主角是於社群網...

行政院：國防創新小組 將採購戰場實績軍品供測評

行政院向立法院提出施政報告，披露國防部國防創新小組（DIU），規劃委由民間廠商原型開發「衛星影像AI自動辨識」系統，納入...

行政院：我將持續利用美援 強化我後備戰力及防衛韌性

行政院最新版施政報告表示，將持續利用美國總統提用權（PDA）、外國軍事融資（FMF）等軍援方式，加速我後備戰力提升及強化...

主持軍人節大會提台海戰役不提抗戰 賴總統僅稱終戰80年

九三軍人節前夕，賴總統今天主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，雖然今年是抗戰勝利80周年，不過賴總統在10分鐘致詞中...

機密資料遭兜售 中科院：疑員工提供特定對象謀利 已送檢偵辦

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，中科院辦理相關招標採購，有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。中科院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。