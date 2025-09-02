賴總統：二戰最寶貴教訓 團結必勝侵略必敗

快訊

中央社／ 台北2日電

總統賴清德今天說，當前安全環境比以往更加嚴峻，中共持續在台海周邊高強度的活動，不僅是對台灣民主自由威脅，更是對整個民主世界挑戰。從二戰勝利、九二海戰以及823砲戰的光輝，最寶貴教訓就是「團結必勝、侵略必敗」。

114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會上午在國防部舉行，賴總統、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及績優官兵出席。

賴總統致詞表示，九三軍人節不僅是屬於全體國軍官兵的節日，更屬於所有珍惜自由民主、守護台灣的民眾共同的日子。他身為三軍統帥，懷著無比感動與光榮的心情主持大會，也向得獎人表達最誠摯的祝賀與感謝。

賴總統舉例，獲少將階主官國軍模範團體的海軍一六八艦隊，所屬宜陽軍艦也在今年榮獲國軍模範團體，在艦隊部明確及有效率指導下，年度完成精準飛彈射擊、偵巡與運補護航任務，更應處中共灰色地帶襲擾的軍事威脅，充分展現全艦隊官兵「同舟一心、團結一致」的錨鍊精神。

總統說，榮獲國軍模範團體的空軍第一聯隊第九作戰隊，肩負南部空域防衛重任，另部署馬公基地的「天駒部隊」，在台海前線執行戰備巡弋，不分晝夜守護領空，是台灣防空重要支柱。

賴總統提到，陸軍裝訓部戰車營第一連，去年接裝M1A2T戰車，全連官士兵不畏辛苦，夜以繼日學習裝備操作訓練，及後勤保修的工作，不僅快速熟悉新式裝備的各項操作性能，更在今年7月完成了120公厘戰車砲射擊，推動陸軍裝備轉型讓國軍戰力邁向新里程碑。

他說，軍備局第202廠彈筒所長杜嘉馨，是深具專業與熱忱優秀主官，在科研崗位默默奉獻心力於國軍彈藥製造，確保國防後勤穩固，既是專業軍官，也是堅毅母親，展現軍人兼顧家庭與使命的重責大任。

賴總統也提到，今天也是九二海軍節，67年前的九二海戰，海軍官士兵們以寡擊眾，挫敗共軍想要封鎖金門島的意圖、成功執行運補任務，取得戰略性勝利，為823砲戰的勝利奠定穩固的基礎，更證明真正的和平，是來自於團結抵抗侵略的決心和堅強的實力。

賴總統強調，當前的安全環境比以往更加嚴峻，近年來，中共持續以軍機、軍艦，在台海周邊進行高強度活動，甚至結合灰色地帶襲擾、認知作戰等手段，意圖改變台海現狀、削弱民眾信心，這不僅僅是對台灣民主自由的威脅，更是對整個民主世界的挑戰。

總統強調，今年是第二次世界大戰終戰80週年，從二戰的勝利、九二海戰以及823砲戰的光輝，最寶貴的教訓就是「團結必勝、侵略必敗」。

賴總統說，國防預算是國家決心的體現，民國115年度的國防預算，按北約標準已達到GDP3.32%，也可望在2030年前，達到GDP5%的目標。首要之務是強化戰力，透過自主研發與對外採購，獲得更精良的武器裝備，以堅強的決心和行動，挫敗任何侵犯的企圖，讓世界看見台灣守護國家安全、維護印太和平穩定的決心。

國軍 國防部

