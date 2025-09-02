快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

國防部：中共5日執行運載火箭發射 國軍監控

中央社／ 台北2日電

國防部今天表示，中共5日將在西昌衛星發射中心執行運載火箭發射任務，將朝西太平洋方向飛行，並經台灣防空識別區（ADIZ），國軍嚴密監控應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲10架次共機（其中1架次逾越台灣海峽中線進入北部空域）及共艦5艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

此外，國防部揭露，中共將於9月5日在西昌衛星發射中心執行運載火箭發射任務，將朝西太平洋方向飛行，並經台灣防空識別區（ADIZ）。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

衛星 監控 國防部

延伸閱讀

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

【重磅快評】軍人搶著奉承 只怕反而害慘執政團隊？

國軍花蓮總醫院打造心臟血管中心 引進最新設備一條龍守護生命

國防部採購大案與非紅商機奏效 無人機台廠注入動能

相關新聞

機密資料遭兜售 中科院：疑員工提供特定對象謀利 已送檢偵辦

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，中科院辦理相關招標採購，有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。中科院...

獨／黃國昌爆中科院機密資料遭兜售 九鵬標案昨突撤銷

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天踢爆，中科院辦理相關招標採購，有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢；中科...

行政院：國防創新小組 將採購戰場實績軍品供測評

行政院向立法院提出施政報告，披露國防部國防創新小組（DIU），規劃委由民間廠商原型開發「衛星影像AI自動辨識」系統，納入...

行政院：我將持續利用美援 強化我後備戰力及防衛韌性

行政院最新版施政報告表示，將持續利用美國總統提用權（PDA）、外國軍事融資（FMF）等軍援方式，加速我後備戰力提升及強化...

主持軍人節大會提台海戰役不提抗戰 賴總統僅稱終戰80年

九三軍人節前夕，賴總統今天主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，雖然今年是抗戰勝利80周年，不過賴總統在10分鐘致詞中...

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，中科院負責產製、維修國軍各項武器系統，每年取得的預算高達近千億台幣，然而經常不受政府採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。