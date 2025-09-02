行政院：國防創新小組 將採購戰場實績軍品供測評

行政院向立法院提出施政報告，披露國防部國防創新小組（DIU），規劃委由民間廠商原型開發「衛星影像AI自動辨識」系統，納入量產評估。而明年將對外少量採購「戰場具應用實績之現貨產品」，測評驗證作為後續籌獲依據。

國防部長顧立雄就任後，比照美國成立國防創新小組（DIU），由整合評估司所轄，目標是引進民間成熟技術產能調研、公開徵集與方案評估、導入建案籌獲等。行政院首度說明小組績效。

行政院表示，為籌獲先進軍備，「國防創新小組」引進民間成熟技術，加速國防軍事領域應用，強化防衛作戰能力。本期執行成果包括：聚焦戰場具應用實績之現貨產品，進行商情調研及作戰效益評估，規劃於2026年少量採購市場現貨產品進行測評驗證，作為後續籌獲依據。

行政院表示，「國防創新小組」運用國科會「產業化圓桌會議」機制，執行國軍無人機6項需求及資安類3項需求，分別納入經濟部及數發部補助計畫，鼓勵產業投入；另規劃執行「衛星影像 AI自動辨識」等 3案，委由民間廠商原型開發，後續納入量產評估。

