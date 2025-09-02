行政院：我將持續利用美援 強化我後備戰力及防衛韌性

行政院最新版施政報告表示，將持續利用美國總統提用權（PDA）、外國軍事融資（FMF）等軍援方式，加速我後備戰力提升及強化防衛韌性。

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）學者葛梅茲（Eric Gomez）今年6月曾指出，美對台軍售交期長達數年，且多注重傳統武器，美國決策者應利用現行「總統撥款權」（PDA）對台轉移庫存彈藥及無人機等，從而建立台灣軍火庫，推動台灣朝更有效的不對稱防禦戰略邁進。

行政院在9月向立法院提出新會期的施政報告指出，國軍武器裝備採購以「自製優先、外購為輔」的原則，對於短期內國內無法自製或可獲得的武器裝備，則藉由國外現貨市場商購或軍購方式獲得，以強化自我防衛能力。

施政報告稱，另透由多元籌獲途徑，如總統提用權（PDA）、外國軍事融資（FMF）等軍援方式，加速我後備戰力提升及強化防衛韌性。

2022年，美國國會曾授權總統動用PDA，從國防部庫存挪用價值10億美元、約新台幣323億元的防衛物資或服務給我國。

