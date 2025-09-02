快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

行政院：我將持續利用美援 強化我後備戰力及防衛韌性

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
行政院最新版施政報告表示，將持續利用美國總統提用權(PDA)、外國軍事融資(FMF)等軍援方式，加速我後備戰力提升及強化防衛韌性。記者洪哲政／攝影
行政院最新版施政報告表示，將持續利用美國總統提用權(PDA)、外國軍事融資(FMF)等軍援方式，加速我後備戰力提升及強化防衛韌性。記者洪哲政／攝影

行政院最新版施政報告表示，將持續利用美國總統提用權（PDA）、外國軍事融資（FMF）等軍援方式，加速我後備戰力提升及強化防衛韌性。

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）學者葛梅茲（Eric Gomez）今年6月曾指出，美對台軍售交期長達數年，且多注重傳統武器，美國決策者應利用現行「總統撥款權」（PDA）對台轉移庫存彈藥及無人機等，從而建立台灣軍火庫，推動台灣朝更有效的不對稱防禦戰略邁進。

行政院在9月向立法院提出新會期的施政報告指出，國軍武器裝備採購以「自製優先、外購為輔」的原則，對於短期內國內無法自製或可獲得的武器裝備，則藉由國外現貨市場商購或軍購方式獲得，以強化自我防衛能力。

施政報告稱，另透由多元籌獲途徑，如總統提用權（PDA）、外國軍事融資（FMF）等軍援方式，加速我後備戰力提升及強化防衛韌性。

2022年，美國國會曾授權總統動用PDA，從國防部庫存挪用價值10億美元、約新台幣323億元的防衛物資或服務給我國。

美國 國軍 軍援

延伸閱讀

政院延誤中選會人事提名 賴士葆：想等大罷免通過提自己人？

影／宜蘭海岸規畫設置風機 居民抗議呼籲政院保護美麗海岸

卓揆邀談財劃法..蔣萬安還沒收邀約..喊話說到做到這事

【即時短評】違法不提中選會人事 行政院是忘了還是害怕想起來？

相關新聞

機密資料遭兜售 中科院：疑員工提供特定對象謀利 已送檢偵辦

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，中科院辦理相關招標採購，有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。中科院...

獨／黃國昌爆中科院機密資料遭兜售 九鵬標案昨突撤銷

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天踢爆，中科院辦理相關招標採購，有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢；中科...

行政院：國防創新小組 將採購戰場實績軍品供測評

行政院向立法院提出施政報告，披露國防部國防創新小組（DIU），規劃委由民間廠商原型開發「衛星影像AI自動辨識」系統，納入...

行政院：我將持續利用美援 強化我後備戰力及防衛韌性

行政院最新版施政報告表示，將持續利用美國總統提用權（PDA）、外國軍事融資（FMF）等軍援方式，加速我後備戰力提升及強化...

主持軍人節大會提台海戰役不提抗戰 賴總統僅稱終戰80年

九三軍人節前夕，賴總統今天主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，雖然今年是抗戰勝利80周年，不過賴總統在10分鐘致詞中...

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，中科院負責產製、維修國軍各項武器系統，每年取得的預算高達近千億台幣，然而經常不受政府採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。