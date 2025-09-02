快訊

主持軍人節大會提台海戰役不提抗戰 賴總統僅稱終戰80年

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴總統主持「軍人節表揚大會」，賴總統在致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年，絕口不提8年抗日戰爭的歷史。他表示，從二戰的勝利、到九二海戰以及八二三砲戰的光輝，最寶貴的教訓就是「團結必勝、侵略必敗」。圖／聯合報系資料照片
九三軍人節前夕，賴總統今天主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，雖然今年是抗戰勝利80周年，不過賴總統在10分鐘致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年，絕口不提8年抗日戰爭的歷史。他表示，從二戰的勝利、到九二海戰以及八二三砲戰的光輝，最寶貴的教訓就是「團結必勝、侵略必敗」。

賴總統在演說中表示，今天也是九二海軍節，67年前的九二海戰，海軍官士兵們以寡擊眾，挫敗共軍想要封鎖金門島的意圖、成功執行運補任務，取得戰略性勝利，為八二三砲戰的勝利奠定穩固的基礎。 

他指出，九二海戰以及八二三砲戰的勝利，更證明了，真正的和平，是來自於團結抵抗侵略的決心和堅強的實力。

賴總統表示，當前的安全環境比以往更加嚴峻，近年來，中共持續以軍機、軍艦，在台海周邊進行高強度活動，甚至結合灰色地帶襲擾、認知作戰等手段，意圖改變台海現狀、削弱國人信心，這不僅僅是對台灣民主自由的威脅，更是對整個民主世界的挑戰。

他強調，今年是第二次世界大戰終戰80周年，從二戰的勝利、到九二海戰以及八二三砲戰的光輝，最寶貴的教訓就是，「團結必勝、侵略必敗」。

賴總統進一步強調，和平無價、戰爭沒有贏家，但我們要的和平，是透過實力達到的真和平。唯有強化國防戰力，落實全民團結，我們才能夠真正守護國家主權與民主自由。

賴總統重申，從今年4月以來，不論是調升志願役勤務與戰鬥部隊加給，或是調升網路戰、戰航管、電訊偵測三項加給，都已經正式生效，實質增加官兵薪資。他並再一次重申，國防預算是國家決心的體現，我們明年度的國防預算，按照北約標準，已經達到GDP的3.32%，也可望在2030年以前，達到GDP的5%目標。

賴總統強調，國軍的首要之務是強化戰力，透過自主研發與對外採購，獲得更精良的武器裝備，以堅強的決心和行動，挫敗任何侵犯的企圖，讓世界看見我們守護國家安全、維護印太和平穩定的決心。

賴清德 軍人節 國防預算

