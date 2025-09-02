K9軍犬分隊入鏡匠人魂 一探護國神犬成長記

快訊

中央社／ 台北2日電

九三軍人節前夕，文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作，今天推出國軍版「匠人魂」全新集數「犬力出擊」，從K9軍犬分隊，一窺軟萌可愛小狗成為「護國神犬」的幕後歷程。

身穿專用背心、腳踏犬鞋的K9（取自英文單字「canine」的同音異詞），是各國對軍警犬的統稱。國防部憲兵指揮部警衛大隊軍犬分隊，負責總統府、元首蒞臨場合及大型活動現場的場地安全偵檢，是國軍中唯一運用犬隻執行反恐偵爆任務的單位，由領犬員與軍犬搭檔密切合作。

「這些英氣十足的偵爆犬，都曾是一隻隻軟萌可愛的小狗。」軍犬訓練師王博民上士透過「匠人魂」影片說明，憲兵軍犬的培訓大多從財政部關務署緝毒犬培訓中心開始。自2018年起，國軍與中心合作，以拉布拉多犬作為培育的犬種。

幼犬自出生就接受循序漸進的訓練，以遊戲開發嗅覺與探索本能，學習不同材質環境的適應力。為提升社會適應性，幼犬自2個月至1歲就會進入寄養家庭，由寄養家庭帶牠們熟悉學校、車站、公園等公共環境，建立對人群與設施的認知。

1歲後，犬隻便會被分派至不同單位，雖然離別令人傷感，寄養家庭仍以見證牠們成為「護國神犬」為榮，此階段的社會化訓練，決定了犬隻未來能否勝任各項重要任務。

完成社會化後，將依犬隻的特質分配，進入緝毒或偵爆專業訓練。目前在公務單位服勤的專業工作犬，包含了檢疫犬、各縣市政府消防局的搜救犬，以及憲兵指揮部的偵爆犬與緝毒犬。

王上士表示，在軍犬訓練中有句名言是Trust YourDog，意即透過完全的信任來建立夥伴關係。軍犬與領犬員是最重要的工作夥伴，在台灣軍犬分隊的訓練理念中不是服從，而是透過遊戲、互動與肯定來建立信賴與默契。

文化總會今天透過新聞稿表示，「匠人魂」系列影片從2018年起與軍聞社合作，平均每年推出1支以國軍為主角的集數，期許能藉此拉近軍民之間的距離，讓國防不再是離人們遙遠的議題。

「匠人魂」第55集「犬力出擊」今天上午8時起在文總FB、YouTube及IG首播。

國軍 國防部 寄養家庭

