快訊

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

機密資料遭兜售！中科院：疑員工提供特定對象謀利 已送檢偵辦

錢多到用ATM分次存！「小英男孩」遭搜過程曝光 靠M化車抓到滅證關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

機密資料遭兜售 中科院：疑員工提供特定對象謀利 已送檢偵辦

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，中科院有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。圖／取自黃國昌臉書
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，中科院有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。圖／取自黃國昌臉書

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，中科院辦理相關招標採購，有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。中科院今回應表示，院內安全系統日前發現資料複印異常，經初步調查，於8月14日移送憲指部，報請檢察官主動偵辦。

中科院表示，相關外流資訊，屬中科院招標文件營業秘密；公開招標期間，得由具投標意願廠商申請閱覽，疑遭內部員工，提供特定對象謀利，中科院將依法嚴辦。

中科院強調，全案係內部安全機制主動發掘，刻已進入司法偵辦，所謂「國防部不知道，睜一隻眼、閉一隻眼」等內容並非事實。中科院將全力捍衛權益，力求予涉案者最嚴厲刑懲，以儆效尤。

文件 中科院 國防部

延伸閱讀

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

辦走讀遭內政部移送偵辦 黃國昌批綠忘記走街頭歷史

民進黨譴責黃國昌：違法集會破壞司法獨立 惡劣行徑令人不齒

內政部嚴辦民眾黨走讀活動 黃國昌嗆劉世芳丟人現眼

相關新聞

機密資料遭兜售 中科院：疑員工提供特定對象謀利 已送檢偵辦

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，中科院辦理相關招標採購，有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。中科院...

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，中科院負責產製、維修國軍各項武器系統，每年取得的預算高達近千億台幣，然而經常不受政府採...

海巡特勤隊新武器到位卻招不到人 暗夜潛水是魔王關卡

海巡特勤隊武器裝備更新，採購了突擊步槍、手持熱像雷射測距儀等裝備，人員召募卻不順利。由於入隊體能標準嚴格，愈來愈少年輕人符合。擴編58人，近期招考23人報名，只有3人通過測驗。 資深記者洪哲政告訴你，為何海巡特勤培訓學員最恐懼「暗夜潛水」這項訓練。

國軍明年買2.45萬把T112步槍 一改「新槍舊彈」惡習

115年度國防預算書顯示，明年國防部除將採購2.45萬把T112步槍，也將編列8.9億元，採購威力更大的彈藥。這代表國軍...

【重磅快評】軍人搶著奉承 只怕反而害慘執政團隊？

日前聯合報獨家披露：今年是對日抗戰勝利80周年，國防部史政編譯處預定出版紀念專書，已經完成編輯、校訂，卻在即將送印之前，...

冷眼集／造艦政治支票亂開 接棒者背鍋

明年度軍費大幅增加，對軍方當然是大好消息，然而幾項明顯的延宕，不免遭立委與輿論質疑。許多案子如今出現延宕，其實是當初亂開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。