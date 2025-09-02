聽新聞
0:00 / 0:00
機密資料遭兜售 中科院：疑員工提供特定對象謀利 已送檢偵辦
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，中科院辦理相關招標採購，有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。中科院今回應表示，院內安全系統日前發現資料複印異常，經初步調查，於8月14日移送憲指部，報請檢察官主動偵辦。
中科院表示，相關外流資訊，屬中科院招標文件營業秘密；公開招標期間，得由具投標意願廠商申請閱覽，疑遭內部員工，提供特定對象謀利，中科院將依法嚴辦。
中科院強調，全案係內部安全機制主動發掘，刻已進入司法偵辦，所謂「國防部不知道，睜一隻眼、閉一隻眼」等內容並非事實。中科院將全力捍衛權益，力求予涉案者最嚴厲刑懲，以儆效尤。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言