機密資料遭兜售！中科院：疑員工提供特定對象謀利 已送檢偵辦

海巡特勤隊武器裝備更新，採購了突擊步槍、手持熱像雷射測距儀等裝備，人員召募卻不順利。由於入隊體能標準嚴格，愈來愈少年輕人符合。擴編58人，近期招考23人報名，只有3人通過測驗。 資深記者洪哲政告訴你，為何海巡特勤培訓學員最恐懼「暗夜潛水」這項訓練。

2025-09-02 07:30