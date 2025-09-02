聽新聞
爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，中科院負責產製、維修國軍各項武器系統，每年取得的預算高達近千億台幣，然而經常不受政府採購法等相關規範，自成體系地辦理相關招標採購，更有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。
黃國昌上午在臉書發文指出，中山科學研究院不僅執行國防部各軍種的委託研究，更負責產製、維修國軍各項武器系統，每年從國防部取得的預算高達近千億台幣，可謂在我國國防自主上扮演關鍵角色，中科院的標案機密資訊，豈是可以拿來進行兜售。
黃國昌說，中科院以「財團法人」的型態組織，然而各項高額經費的採購，經常不受政府採購法等相關規範的管制，自成體系地辦理相關招標採購，而內部控管卻是一塌糊塗，不僅成為滋生貪腐弊案的溫床，更可能因此洩露重要國防機密。
黃國昌踢爆，中科院在過去幾個月當中，竟然有內部人員拿著「鵬園院區智慧監控指管系統」的標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，行徑之乖張令人不敢置信，「更離譜的是，這還不是單一個案，背後還涉及一整串軍事採購弊案。」
黃國昌說，請問國防部長兼中科院董事長顧立雄，這些為謀私利罔顧國安的貪腐劣行，國防部是都不知情，還是睜一隻眼閉一隻眼，有錢大家撈？
