國軍明年買2.45萬把T112步槍 一改「新槍舊彈」惡習

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
T112步槍，搭配使用前握把、腳架與塑膠製彈匣。圖/聯合報系資料照
T112步槍，搭配使用前握把、腳架與塑膠製彈匣。圖/聯合報系資料照

115年度國防預算書顯示，明年國防部除將採購2.45萬把T112步槍，也將編列8.9億元，採購威力更大的彈藥。這代表國軍過去卅餘年來，雖然步槍持續更新，卻始終使用不相搭配的舊式彈藥，導致射擊精確度受影響的老問題，終於可望獲得改善。

國軍現役一線部隊的步槍為T91，二線單位則使用T65K2。國防部從今年到117會計年度，將以81.656億元的經費，生產8.6萬把新研發的T112步槍。115年度預算書也指出，陸軍將以8.928億元，採購「5.56公厘步槍鋼心彈」，可望讓現役步槍，獲得更強大的威力與穿透力。

事實上，這項政策暴露國軍過去卅多年，國軍在步槍運用上的大問題：民國60年代開始，國軍跟隨美軍，逐步換裝5.56公厘步槍，除了引進美製M16A1，也自行研發出T65步槍，後來衍生出T65K1、T65K2，此後又量產T91乃至T112。這些步槍雖然口徑相同，但使用的子彈卻有差異：M16A1與T65、T65K1，使用的是M193子彈，彈頭重量55克；T91之後的步槍，則比照美軍M16A2，使用M855子彈。兩者相較，M855的彈頭增加了鋼製彈芯，重量比M193重，因此射程較遠、穿透力較佳。為了配合子彈變重，發射M855彈的槍枝，槍管的膛線纏距較短，讓子彈射出時自旋更快，以保持彈道穩定。

國軍在民國70年代開發T65K2時，改用短膛線纏距的槍管，同時也完成M855子彈的製造，賦予編號TC74。然而奇特的是，接下來卅多年，即使部隊已經使用新步槍，兵工廠仍然大量製造適用於舊款步槍的M193彈，而將M855（TC74）鋼芯彈視為「奢侈品」。

由於現役T65K2、T91步槍的膛線纏距並非為較輕的M193子彈設計，「新槍舊彈」會造成自旋過度，導致彈道不穩定，遠距離無法達到應有準確度。如今陸軍撥款近9億元量產鋼芯彈，顯然終於願意正視這項「勤儉建軍」造成的不匹配問題。

軍備局長林文祥中將去年底在立院曾表示，國軍正在研發新一代高動能子彈。今年初有高層官員透過媒體釋放消息，指這種新子彈將使用密度更高的鎢質彈芯，並且可望進入量產。

因此，明年陸軍訂購的，到底是已經服役的TC74子彈，或是這種傳說中的新子彈？外界尚不得而知。

去年高雄前鎮205兵工廠生產線上的5.56公厘步槍彈頭，仍屬無鋼芯的M193彈。記者程嘉文／攝影
去年高雄前鎮205兵工廠生產線上的5.56公厘步槍彈頭，仍屬無鋼芯的M193彈。記者程嘉文／攝影

