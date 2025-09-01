快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

權利回復基金會8月通過72件申請案 賠償逾1.5億元

中央社／ 台北1日電

權利回復基金會今天表示，8月通過70件生命或人身自由賠償金申請案及2件財產所有權被剝奪案件，總賠償金超過新台幣1.5億元。針對威權時期生命侵害案件，有民眾為保護子女遭射殺並陳屍於舊高雄市政府內。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會透過新聞稿說明，8月29日由董事長張文貞率基金會董事召開第2屆第7次董事及監察人會議，會中通過70件生命或人身自由賠償金申請案及2件財產所有權被剝奪案件，總賠償金額逾新台幣1.5億元。

基金會表示，8月董事會通過的財產案件中，有被害者因國家不法行為遭沒收私人文件、也有被害者名下多筆新北市土地遭公權力侵奪，經基金會調查事實及證據後，以金錢方式將財產歸還給被害者或被害者的後代。這些案件也經法務部公告為行政不法、或撤銷有罪判決等，以回復權利。

基金會指出，這次通過威權時期生命或人身自由受侵害案件中，有被害者凌晨在自宅內遭士兵強押至屋外槍擊；也有人外出遭國軍槍殺，或公司員工遭槍托重擊慘死；還有民眾為保護子女遭無情射殺陳屍於舊高雄市政府內（今高雄市歷史博物館）。

基金會說明，威權時期國家不法行為，以公開或私下槍決手段大肆逮捕且屠戮民眾，影響台灣社會甚鉅，如今以制度化賠償方式，盼持續照顧被害者及其後代家屬。

基金會解釋，截至7月底，就威權統治時期國家不法行為致被害者生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理2768件，其中2384件獲得賠償、另有68件駁回、61件撤回申請；名譽回復證書申請案則已通過3654件、57件駁回。

基金會提到，在財產所有權被剝奪案件方面，截至7月底共受理322件、其中29件通過賠償，另有52件撤回、168件駁回，駁回案件多為申請人不符申請資格或其他要件、或判決未宣告沒收、或有宣告沒收但後經國防部准免沒收、或依現有資料也查無財產因國家不法行為遭剝奪情事。

基金會強調，將主動聯繫並協助所有符合資格的受害人及其家屬，持續推動權利回復相關業務。民眾如有相關需求，可致電基金會專線（02-8173-5000），或造訪官方網站（https://rrf.org.tw/）。

財產 權利回復

延伸閱讀

華郵︰美擬託管加薩至少10年 建「中東蔚藍海岸」計畫曝光

密西西比嬰兒夭折率 攀10年高點

漢堡嘉年華 蔣萬安親手體驗漢堡製作

中國附醫與林增連基金會打造「海洋奇兵」音樂劇爆滿 萌娃嗨翻學環保

相關新聞

國軍明年買2.45萬把T112步槍 一改「新槍舊彈」惡習

115年度國防預算書顯示，明年國防部除將採購2.45萬把T112步槍，也將編列8.9億元，採購威力更大的彈藥。這代表國軍...

【重磅快評】軍人搶著奉承 只怕反而害慘執政團隊？

日前聯合報獨家披露：今年是對日抗戰勝利80周年，國防部史政編譯處預定出版紀念專書，已經完成編輯、校訂，卻在即將送印之前，...

從「波蘭老虎」F-16特技飛行失事 盤點航空展摔機史

航空展的特技飛行，可說是刀鋒上的舞者。今年8月28日波蘭空軍「波蘭老虎」戰機性能展示小組首席飛官駕駛F-16戰機為航空展進行預演不料卻在一個跟斗動作中，因為高度過低不及改出，F-16撞地爆炸，人機俱燬。原定周末登場的航展也緊急取消。 從飛機發行初期的高度玩命競速活動，到近年航空展的編隊花式演出，意外依然不少。聯合報資深軍事記者程嘉文，帶你回顧歷年重大航空演出意外，並分析各意外事件可能的原因。

冷眼集／造艦政治支票亂開 接棒者背鍋

明年度軍費大幅增加，對軍方當然是大好消息，然而幾項明顯的延宕，不免遭立委與輿論質疑。許多案子如今出現延宕，其實是當初亂開...

潛艦、輕巡防艦 建造進度均落後

明年度國防預算出爐，各項軍事投資項目引起外界關注。海軍的水下與水面作戰艦建造計畫，都出現延宕：輕型巡防艦原型艦兩艘，原訂...

迎軍購交付潮 火山布雷、MQ-9B、M1A2T明年抵台

台灣對美軍購多項重要軍備，明年將是抵台高峰期。據國防部預算書揭露，包括全數14套火山布雷系統、首批2架MQ-9B、最後5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。