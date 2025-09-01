【重磅快評】軍人搶著奉承 只怕反而害慘執政團隊？

日前聯合報獨家披露：今年是對日抗戰勝利80周年，國防部史政編譯處預定出版紀念專書，已經完成編輯、校訂，卻在即將送印之前，被直屬上司政務辦公室下令取消。國防部對此也未否認，而表示「因應敵情威脅嚴峻，且俄烏戰爭、以伊衝突等近代戰爭型態轉變快速，國防部年度出版品，以譯介無人機等新世代軍武科技發展、全球戰略情勢分析等戰備亟需書籍為主，俾助益建軍備戰實需」。

抗戰紀念專書屬於「史政」，介紹軍武科技、戰略局勢屬於「編譯」，兩者都屬史政編譯處業務，所需人力專長並不相同，不存在互斥關係。更重要的是，書籍編纂需要幾個月時間，史編室任何出版計畫，前一年（甚至更久）必已排上期程。至於兩岸局勢嚴峻，乃至無人機的重要性崛起，這些趨勢也都已經存在數年，絕非臨時出現。難道國防部自承昏聵到前幾年沒注意時局，最近才大夢初醒？

至於國防部今年唯一冠以「抗戰紀念」的活動，是在台北國際會議中心舉行的音樂會。這種放入時代歌曲的「敘事音樂劇」，是軍方文宣系統應對重大節慶的常用模式。然而今年大部分段落與抗戰無關，僅有勝利時創作的「凱旋歌」、「恭喜恭喜」、「台灣光復紀念歌」，且均僅以背景音樂呈現。領導抗戰的蔣委員長完全消失，照片中出現的蔣夫人宋美齡則成了「婦女」。更「有趣」的是，如果對歷史不瞭解的觀眾，從頭看到尾也不知道，到底「抗戰」是什麼？這場戰爭的對手是誰？

總之，就是嘴上宣稱中華民國是抗戰主體，譴責中共曲解歷史，但是紀念活動要盡量減少，少數殘存的項目，內容也要避提抗戰，「中華民國」也只是帶出更多「台灣」的串場發語詞。

問題在於，對當今政府或賴清德總統，「抗戰」真的是如此禁忌嗎？去年6月16日，賴總統主持陸軍官校百年校慶時說：「陸軍官校成立之時，正逢國家危亡、內外交迫，當時走進陸官的年輕人，為建立民有、民治、民享的民主共和國，踏上東征、北伐、剿共、抗戰的征途，展現不怕苦、不怕難、不怕死的大無畏精神，戰功彪炳。」

外界當時立刻注意到，「東征、北伐、剿共、抗戰」這些1945年之前的戰史，過去八年蔡英文總統通常含糊帶過，賴總統卻不避說出。

更值得注意的是，蔡英文時代面對類似歷史議題，往往是「民進黨政府」略而不提，但國防部仍維持傳統的紀念活動，規模雖不能與過去相比，至少表面上不失傳承。如今卻儼然「宮中府中俱為一體」，國防部對綠色執政的配合度，上升到新高度。

這該說是因為換上顧立雄擔任部長？或是「綠營青年軍」首度隨顧部長進入國防部，成為核心幕僚？或是軍方將領們愈來愈懂看風向，知道軍人退伍年限嚴格，必須「珍惜青春」趁機表態，否則就要注定失去更上層樓的機會？

國族認同是高度主觀價值判斷，軍方倒向綠色史觀，客觀上很難說一定錯。令人憂心的是，軍方對自身專業缺乏堅持，層峰風向一出，底下搶著表態，而且絕對不僅限意識形態範疇。例如先前馬總統呼籲節能減碳，國防部立刻提出，部隊演習減少實彈射擊，中秋節也不可以舉辦烤肉。蔡總統與賴總統都把無人機當成「國家隊」重點發展產業，國防部立刻配合提出，要向民間廠商採購五萬架商規無人機，中科院產製或外購者還不算。至於未來「每三人一架無人機」的國軍，到底要如何運作？顯然是先買再說。

這種心態的最坦率例子，是扁政府後期的部長李傑。他面對外界抨擊軍中「去蔣化」，回答：「將來再把銅像搬回來就是了！」

然而也別忘記，當初「演習不打實彈」、「軍中禁止烤肉」乃至「拆銅像」，對馬政府與扁政府的聲望，其實是弊遠大於利。政府高層在「享受」國防部表態配合之時，可能也要當心：軍人相對直來直往的職業性格，一旦急著逢迎事上，往往暴衝過頭，最後反受其害的，恐怕是「主子」本人。 民進黨上台以來，抗戰紀念規模縮小，今年是對日抗戰勝利80周年，國防部史政編譯處預定出版紀念專書，已經完成編輯、校訂，卻在即將送印之前，被直屬上司政務辦公室下令取消。圖／聯合報系資料照片

