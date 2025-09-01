陸軍擬增建直升機維保棚 可支援海空軍、空勤修能

中央社／ 台北1日電

根據明年度國防預算書揭露，陸軍編列新台幣2億6408萬元預算，執行直升機複合材料暨維保棚設施增建案，能強化基地修製及野戰修護，更可溢量支援海空軍及空勤總隊直升機，達三軍修能整合及資源共享目的。

民國115年度國防預算書8月29日已送抵立法院，其中陸軍司令部新編列2億6408萬元、115年至118年持續預算，執行「直升機複合材料維保棚暨電力設施增建案」，其中116年、117年為預算高峰期，分別為1億5805萬、1億421萬元。

陸軍說明，此案計劃籌購「中央防爆集塵系統」等6項，期望能提供棚廠人員作業安全環境，確保修護品質並滿足新裝所需的電力供應，並藉由修護能量的提升，實施跨軍種機隊修能交互支援，以減輕維保負荷，確保航勤修護能量。

陸軍進一步指出，此案為執行基地修製與野戰修護作業，支援航空部隊戰備、演訓任務，也可溢量支援空軍、海軍及空勤總隊等直升機的主（尾）旋翼葉片與機身複合材料檢修作業，達到「三軍修能整合及資源共享」。

此外，為確保直升機維保，軍方也編預算採購料件。包括AH-64E阿帕契攻擊直升機的零附件軍購案，115年3億3196萬元；AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機零附件，115年2億元；UH-60M黑鷹直升機航電類零附件採購，115年7315萬元（114至116年、共1億4574萬元持續預算）。

陸軍 國防預算 黑鷹直升機

延伸閱讀

女山友雪山翠池山屋骨折受傷 直升機今天吊掛急送醫

陸軍中尉排長財務不佳洩400人個資 一審判6個月

澎湖花嶼替代役男騎車自撞受傷 直升機後送就醫

花蓮一天兩起山難骨折、高山症 空勤直升機接力救援

相關新聞

從「波蘭老虎」F-16特技飛行失事 盤點航空展摔機史

航空展的特技飛行，可說是刀鋒上的舞者。今年8月28日波蘭空軍「波蘭老虎」戰機性能展示小組首席飛官駕駛F-16戰機為航空展進行預演不料卻在一個跟斗動作中，因為高度過低不及改出，F-16撞地爆炸，人機俱燬。原定周末登場的航展也緊急取消。 從飛機發行初期的高度玩命競速活動，到近年航空展的編隊花式演出，意外依然不少。聯合報資深軍事記者程嘉文，帶你回顧歷年重大航空演出意外，並分析各意外事件可能的原因。

冷眼集／造艦政治支票亂開 接棒者背鍋

明年度軍費大幅增加，對軍方當然是大好消息，然而幾項明顯的延宕，不免遭立委與輿論質疑。許多案子如今出現延宕，其實是當初亂開...

潛艦、輕巡防艦 建造進度均落後

明年度國防預算出爐，各項軍事投資項目引起外界關注。海軍的水下與水面作戰艦建造計畫，都出現延宕：輕型巡防艦原型艦兩艘，原訂...

迎軍購交付潮 火山布雷、MQ-9B、M1A2T明年抵台

台灣對美軍購多項重要軍備，明年將是抵台高峰期。據國防部預算書揭露，包括全數14套火山布雷系統、首批2架MQ-9B、最後5...

國防部努力宣傳軍人節各項優惠

九三軍人節將至，國防部政戰局福利處、中華民國軍人之友社等單位，每年都會聯絡往來廠商，為軍人提供消費優惠。今年適逢朝野為軍...

向國軍致敬 交長陳世凱：九三軍人節號召局署與業者推敬軍優惠

明天就是9月，交通部長陳世凱今在臉書粉專發文向國軍致敬，敬祝國軍9月3日軍人節快樂，並指出九三軍人節交通部號召局署與業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。