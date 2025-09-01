陸軍擬增建直升機維保棚 可支援海空軍、空勤修能
根據明年度國防預算書揭露，陸軍編列新台幣2億6408萬元預算，執行直升機複合材料暨維保棚設施增建案，能強化基地修製及野戰修護，更可溢量支援海空軍及空勤總隊直升機，達三軍修能整合及資源共享目的。
民國115年度國防預算書8月29日已送抵立法院，其中陸軍司令部新編列2億6408萬元、115年至118年持續預算，執行「直升機複合材料維保棚暨電力設施增建案」，其中116年、117年為預算高峰期，分別為1億5805萬、1億421萬元。
陸軍說明，此案計劃籌購「中央防爆集塵系統」等6項，期望能提供棚廠人員作業安全環境，確保修護品質並滿足新裝所需的電力供應，並藉由修護能量的提升，實施跨軍種機隊修能交互支援，以減輕維保負荷，確保航勤修護能量。
陸軍進一步指出，此案為執行基地修製與野戰修護作業，支援航空部隊戰備、演訓任務，也可溢量支援空軍、海軍及空勤總隊等直升機的主（尾）旋翼葉片與機身複合材料檢修作業，達到「三軍修能整合及資源共享」。
此外，為確保直升機維保，軍方也編預算採購料件。包括AH-64E阿帕契攻擊直升機的零附件軍購案，115年3億3196萬元；AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機零附件，115年2億元；UH-60M黑鷹直升機航電類零附件採購，115年7315萬元（114至116年、共1億4574萬元持續預算）。
