2架次共機越中線擾周邊空域 國軍監控

航空展的特技飛行，可說是刀鋒上的舞者。今年8月28日波蘭空軍「波蘭老虎」戰機性能展示小組首席飛官駕駛F-16戰機為航空展進行預演不料卻在一個跟斗動作中，因為高度過低不及改出，F-16撞地爆炸，人機俱燬。原定周末登場的航展也緊急取消。 從飛機發行初期的高度玩命競速活動，到近年航空展的編隊花式演出，意外依然不少。聯合報資深軍事記者程嘉文，帶你回顧歷年重大航空演出意外，並分析各意外事件可能的原因。

2025-09-01 07:30