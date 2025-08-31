快訊

冷眼集／政治支票亂開 接棒者背鍋

聯合報／ 本報記者程嘉文

明年度軍費大幅增加，對軍方當然是大好消息，然而幾項明顯的延宕，不免遭立委與輿論質疑。許多案子如今出現延宕，其實是當初亂開支票，尤其是為了政治宣傳目的，刻意低估計畫風險；前人賺得名聲，接棒者卻成了「背鍋俠」。

軍事投資付款是依據工程進度節點，如果編出大筆預算，實際進度卻跟不上，勢必造成預算的浪費。以自製潛艦而言，雖然海軍口頭仍未放棄「十一月底交船」說法，但從原型艦海鯤號與後續量產的兩筆預算，明年預計編列額度都大幅縮水，儼然已經說明了對進度的預測。而今年預算中被凍結的十億元，能否解凍支用，恐怕也不容樂觀。

同樣道理，震海計畫期程八年，前四年都進度停頓，最後「換酒不換瓶」，以同樣預算改造較簡單的兩艘輕巡防艦。輕巡防艦確實有因應灰色地帶威脅的價值，因為沒有相位陣列雷達，工程難度確實也低於原本的神盾艦，但一共只花三年半的時間，就要完成兩艘原型艦的細部設計到建造，同樣也是近乎不可能任務。

在軍方這類科層體系中，各級幹部更替迅速，計畫從發軔到完成，往往歷經多位主事者，因此務須避免任意開出後人難以兌現的支票。然而，蔡政府八年正好是這種流弊最嚴重的時期，政府太喜歡「自製」、「國家隊」帶來的宣傳紅利，只求眼前掌聲，不惜把可能的爛攤子留給後任。

海軍在潛艦與輕巡防艦上「認錯」，其實值得肯定。先前在野立委對ＩＤＳ提出質疑，立刻遭執政黨與側翼鋪天蓋地抨擊；如今新版預算書出爐，當初指責藍白立委的人，是否該說一聲道歉？

