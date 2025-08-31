國安人士：中國93閱兵意圖威懾 全軍戰略演習受矚目

快訊

中央社／ 台北31日電

中國93閱兵將登場，國安人士今天表示，中國此次閱兵陳展的新式裝備，是否都經評測或已正式列裝、尚待驗證核實，但「威懾」企圖明顯，政府將密切觀察共軍在閱兵後，是否展開「全軍戰略演習」等聯合軍演。

中國將於9月3日在北京舉辦中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動，並在天安門廣場舉行閱兵。國安人士引述情資表示，受閱部隊在今年3、4月已進駐北京昌平區陽坊鎮的閱兵村進行訓練及彩排，閱兵區分徒步、裝備、空中等共45個方隊。

國安人士指出，「徒步方隊」包含陸、海、空、火箭軍等各軍種以及武警與民兵，欲展現中國近幾年軍改後的戰力結構；為強調當年共軍的「抗日貢獻」，方隊將安排像是華南遊擊隊、東北抗日聯軍等「英雄部隊」，而俄羅斯、白俄羅斯等外軍也將受邀參與。

至於「裝備方隊」，國安人士說，將會出現許多新武器、無人裝備，以凸顯自行研發「新質武器」成果。屆時將以聯合作戰群隊編組，分為陸上突擊、防空反導、無人智能、火力打擊4部分，包括99A新型坦克、傘兵戰車、多管火箭炮等都將亮相，以及東風-41、巨浪-3及東風-17超高音速飛彈，展現洲際長程火力及「核威懾」能力。

「空中梯隊」部分，國安人士表示，除了各式主輔戰機，且會有新式戰機首次亮相，而空警600、運20B大型運輸機等將採多機混編，展現共軍空中軍力的完整性戰力及遠程投射能力。

至於北京周邊配合紀念大會與閱兵的維安舉措，國安人士說，閱兵當日為了要呈現「閱兵藍」天空，北京許多地區的工廠早在1個月前，便以環保或年度維修等理由停工，建築工地停工或延後開工；另外，閱兵周邊商場貼封條不准進入、有些外賣也被迫停止，估計影響人數達210萬至270萬人。整個閱兵支出加上補貼相關經濟損失等費用，約人民幣360億元、折合逾新台幣1500億元。

網路方面，國安人士表示，8月20日凌晨，中國發生大規模斷網，HTTPS流量全面中斷約74分鐘，有網路安全專家分析，有可能是要因應「93閱兵」而進行的防火長城的技術測試或網路防禦演習，當閱兵出現失誤時，能瞬間全網斷聯或進入「內網模式」，確保可藉封控阻絕訊息流竄。

國安人士指出，此次「93閱兵」展示的新式裝備，是否都經評測或已正式列裝，仍待驗證核實，但「威懾」企圖明顯；且中國在台灣「漢光演習」結束後，都會大張旗鼓進行「全軍戰略演習」，推測今年可能因閱兵而推遲，政府將密切觀察，共軍在閱兵結束後是否展開「全軍戰略演習」，抑或以「2025雷霆B」之類名稱的聯合軍演。

