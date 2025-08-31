迎軍購交付潮 火山布雷、MQ-9B、M1A2T明年抵台

台灣對美軍購多項重要軍備，明年將是抵台高峰期。據國防部預算書揭露，包括全數14套火山布雷系統、首批2架MQ-9B、最後5具MS-110莢艙、4枚MK-48操雷、末批28架M1A2T戰車，將大幅強化國軍戰力。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，不時逾越台海中線，在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定。國軍除強化訓練力度及改革外，也持續國造並對外籌購裝備，以預應潛在威脅。

115年度國防預算書（公開版）已在29日送抵立法院，根據內容揭露，台灣對外軍購的多項重要軍備將於明年抵台，包括陸軍14套火山車載布雷系統（Volcano）、最後一批28輛M1A2T戰車；空軍首批2架（共4架）MQ-9B高高空無人機、最後一批5具（共2批、6具）、由F-16V（blk70）使用的MS-110新式偵照莢艙；海軍MK-48長程潛射重型魚雷首批演訓用4枚操雷（共24枚戰雷、4枚操雷）。

國造部分，陸軍統籌建案的T112新式步槍，明年交貨2萬4534把，為預算高峰期（114至118年共7萬3049把）；戰術近程無人機第二階段，明年交貨130架，為預算高峰期（113至115年共201架）；攻擊無人機飛彈系統明年度交貨人員殺傷型469架，為預算高峰。

空軍部分，漢翔將交付最後3架勇鷹高教機（共66架）；海軍有20艘兩棲偵搜橡皮艇（115至117年、共47艘），用於強化近岸水文偵察。

值得注意的是，美方106年批准售台MK-48長程潛射重型魚雷，迄今仍未交貨，明年MK-48操雷抵台後，不僅讓性能已提升的劍龍級潛艦所用，未來國造潛艦海鯤號也有望能使用同款魚雷，強化水下戰力。

另外，火山布雷系統原本將分2批交貨，首批7套原訂於112年交貨，同樣因美方延宕，全數14套明年同時交付。

先前有特定人士聲稱此軍備會使台灣成「地雷島」，陸軍已多次澄清，此系統用於「戰時」執行灘岸區域阻絕，屬反戰甲車地雷，打擊目標為敵裝甲車輛，具「機動速度快」、「作業時間短」、「具裝甲防護」等能力，且有「定時自毀」、「磁感應」及「便於辨識與清除」等特性，布設時非廣正面、長時間設置，可避免國軍及民眾誤觸造成傷損。

