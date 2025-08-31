國防部努力宣傳軍人節各項優惠

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
青年日報「小編出任務」單元，介紹提供軍人節優惠的業者，圖為連鎖泰式餐廳「帕泰家」，今年底前持軍人身分證，贈送蝦醬芥蘭菜一份。圖／國防部提供
九三軍人節將至，國防部政戰局福利處、中華民國軍人之友社等單位，每年都會聯絡往來廠商，為軍人提供消費優惠。今年適逢朝野為軍人加薪引發爭議，以及中共高調舉辦九三大閱兵的影響，我方宣揚相關措施更為積極，包括國防部、交通部甚至賴總統，都指出將替現役軍人提供優先登機服務，軍人節當天還將視空位狀況，為現役軍人搭機辦理升等。華航、長榮、星宇等國籍業者，目前在登機廣播中，也已經加入相關內容。

國防部所屬青年日報，也推出「小編出任務」單元，前進各家提供軍人節優惠的餐廳等業者，向官兵提供「好康」。

福利處網站也公布今年參與優惠的廠商，分為零售、餐飲、休憩三大類。優惠措施包括四大超商、新東陽、國道服務區，在軍人節當日或前後，提供一定折扣優惠。全聯單筆門市滿千元現折250元；家樂福量販店滿千元、超市滿888元，給予九折優惠；阿瘦皮鞋提供全品項65折。退輔會所屬武陵、清境、福壽山農場，則於9月2日推出現役軍人住宿免費，但消息剛一曝光，全部房間就已經「秒殺」。

