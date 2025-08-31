聽新聞
0:00 / 0:00
向國軍致敬 交長陳世凱：九三軍人節號召局署與業者推敬軍優惠
明天就是9月，交通部長陳世凱今在臉書粉專發文向國軍致敬，敬祝國軍9月3日軍人節快樂，並指出九三軍人節交通部號召局署與業者，一起推出敬軍優惠，包含國道服務區9折優惠、6家國籍航空優先登機服務、3家國籍航空國際線有機會升等商務艙等。
陳世凱表示，守護台灣最堅強的後盾就是國軍，因此除向國軍致敬並祝九三軍人節快樂，也在九三軍人節，交通部號召局署與業者，一起推出敬軍優惠。
敬軍優惠包含9月1日至7日國道服務區9折優惠；9月1日至4日高鐵免費熱飲；9月1日至7日台鐵便當9折再送飲料。
航空部分，9月3日起，6家國籍航空公司提供軍人及眷屬1人搭乘國際線可優先登機；9月3日當天，華航（含華信）、長榮（含立榮）及星宇，軍人搭乘國際線有機會升等商務艙空位。
陳世凱表示，感謝國軍在第一線守護家園，這份安全感，讓大家能安心生活，交通部敬軍，也敬心。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言