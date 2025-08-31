強化高空滲透跳傘訓練 陸軍打造垂直風洞設施

為強化科學化練兵及深化特種作戰，陸軍新編5億元預算（115至117年）興建包括垂直風洞設施的「高空滲透跳傘訓練模擬器大樓」，讓學員在飛行艙內模擬自由落體間穩定姿勢、學習姿態，提升訓練成效。

民國115年度國防預算書29日送抵立法院，其中陸軍司令部新編列新台幣5億1072萬元、115年至117年持續預算，興建「高空滲透跳傘訓練模擬器大樓」，並配備有垂直風洞等設施。

針對此計劃必要性，陸軍說明，「平時」藉由訓練模擬器提升人員滯空技能，透過航空器實機高空跳傘，建構具高空跳傘專長人員能量，以達成未來支援地區反恐任務、年度演訓高空滲透課目、高空跳傘專長儲備訓練、專精訓練及複訓等訓練。

陸軍表示，「戰時」可藉由訓練模擬器縮短高空滲透突擊跳傘人員臨戰訓練課程，把握先期以高空、水域與陸上滲透方式進入敵後的時機，實施滲透、先期導航、偵察及破壞，遂行特種作戰任務。

針對垂直風洞設施的效用，陸軍進一步說明，學員能於飛行艙內模擬空中自由落體期間穩定姿勢，並可學習空中姿態滑行動作，如旋轉、前進、後退、俯衝等，提升訓練成效。

陸軍也指出，此系統能調整風速，模擬前進、後退、左右轉、上升、下降等，不受時空及地形限制，進而減少搭乘實體機航空用油消耗、航空器耗損，進而延長航空器壽命、降低訓練成本。

國軍近年強調科學化練兵，例如目前已斥資逾1億元，於屏東大聖西營區導入8台美商「PARASIM」研製的「VR操傘模擬器系統」，教官可設定天候、風速、風向等條件，也可模擬例如主傘未開、傘繩纏繞等緊急狀況，使官兵在安全環境下提升緊急狀況處置能力。

