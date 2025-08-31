強化高空滲透跳傘訓練 陸軍打造垂直風洞設施

快訊

中央社／ 台北31日電

為強化科學化練兵及深化特種作戰，陸軍新編5億元預算（115至117年）興建包括垂直風洞設施的「高空滲透跳傘訓練模擬器大樓」，讓學員在飛行艙內模擬自由落體間穩定姿勢、學習姿態，提升訓練成效。

民國115年度國防預算書29日送抵立法院，其中陸軍司令部新編列新台幣5億1072萬元、115年至117年持續預算，興建「高空滲透跳傘訓練模擬器大樓」，並配備有垂直風洞等設施。

針對此計劃必要性，陸軍說明，「平時」藉由訓練模擬器提升人員滯空技能，透過航空器實機高空跳傘，建構具高空跳傘專長人員能量，以達成未來支援地區反恐任務、年度演訓高空滲透課目、高空跳傘專長儲備訓練、專精訓練及複訓等訓練。

陸軍表示，「戰時」可藉由訓練模擬器縮短高空滲透突擊跳傘人員臨戰訓練課程，把握先期以高空、水域與陸上滲透方式進入敵後的時機，實施滲透、先期導航、偵察及破壞，遂行特種作戰任務。

針對垂直風洞設施的效用，陸軍進一步說明，學員能於飛行艙內模擬空中自由落體期間穩定姿勢，並可學習空中姿態滑行動作，如旋轉、前進、後退、俯衝等，提升訓練成效。

陸軍也指出，此系統能調整風速，模擬前進、後退、左右轉、上升、下降等，不受時空及地形限制，進而減少搭乘實體機航空用油消耗、航空器耗損，進而延長航空器壽命、降低訓練成本。

國軍近年強調科學化練兵，例如目前已斥資逾1億元，於屏東大聖西營區導入8台美商「PARASIM」研製的「VR操傘模擬器系統」，教官可設定天候、風速、風向等條件，也可模擬例如主傘未開、傘繩纏繞等緊急狀況，使官兵在安全環境下提升緊急狀況處置能力。

陸軍 跳傘 科學

相關新聞

RIAT航展／U-2偵察機飛70年 衛星及無人機取代不了她

70年來，U-2早已多次經歷質疑，並已用自身實力「擊敗」SR-71、RQ-4等對手。但在英國皇家國際航展（RIAT），大家討論的是，面對新世代無人機、衛星來勢洶洶，U-2還能服役多久？ 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，請跟著我的鏡頭，回味RIAT 2025的難得畫面。

台灣曝「由演轉戰」4態樣…陸軍事專家：解放軍航艦威懾 台獨很恐慌

台灣本年度「大陸軍力報告書」分析中共解放軍「由訓、由演轉戰」四種態樣，同時也關注解放軍首艘彈射型航艦福建艦已完成第八次海試任務等內容。大陸軍事專家表示，解放軍航艦的發展具有極大威懾力，令台獨勢力非常恐慌。

美參院軍委會訪國防部 顧立雄：盼美方更關注台灣安全

美國聯邦參議院軍委會主席威克爾及參議員費雪今天結束訪台行程，離台前會見國防部長顧立雄，國防部表示，威克爾曾呼籲美國政府應...

九三前夕...海軍公布漢光41演習紀實影片 披露「重要物資接轉」作業

九三軍人節及九二海戰紀念日前夕，海軍以「全時守護」為標題，公布形象影片，強調全年365天、每天24小時，海軍始終在最前線...

美參院軍委會來訪 賴總統重申：國防預算2030年達GDP 5％

賴清德總統29日下午接見「美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker, R-MS）訪問團」，感謝美國軍委會長期...

紀念抗戰80周年專書遭取消 國防部扯「為譯介無人機科技」

今年適逢二次大戰暨抗戰勝利80周年，中國大陸積極爭搶話語權，重頭戲九三閱兵將在下周登場，相形之下我方不但紀念活動歷年最少...

