2架次共機越中線擾周邊空域 國軍監控

70年來，U-2早已多次經歷質疑，並已用自身實力「擊敗」SR-71、RQ-4等對手。但在英國皇家國際航展（RIAT），大家討論的是，面對新世代無人機、衛星來勢洶洶，U-2還能服役多久？ 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，請跟著我的鏡頭，回味RIAT 2025的難得畫面。

2025-08-31 07:30