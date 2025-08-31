2架次共機越中線擾周邊空域 國軍監控

快訊

中央社／ 台北31日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，2架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、東部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機5架次（其中2架次逾越台灣海峽中線進入北部、東部空域）、共艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

