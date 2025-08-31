聽新聞
台灣曝「由演轉戰」4態樣…陸軍事專家：解放軍航艦威懾 台獨很恐慌

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
共軍首艘彈射型航艦福建艦。 (新華社)

台灣本年度「大陸軍力報告書」分析中共解放軍「由訓、由演轉戰」四種態樣，同時也關注解放軍首艘彈射型航艦福建艦已完成第八次海試任務等內容。大陸軍事專家表示，解放軍航艦的發展具有極大威懾力，令台獨勢力非常恐慌。

環球時報報導，大陸軍事專家張軍社指出，「報告書」要嘛渲染大陸「武力恐嚇」，要嘛自欺欺人分析獲得虛幻安全感。去年報告書宣稱，解放軍受限於台海的天然地理環境、登陸載具與後勤能力不足等因素，尚未完全具備全面攻台的正規作戰能力，是完全不了解解放軍的戰力。

至於台灣對解放軍航艦發展高度重視，張軍社認為，隨著福建艦即將服役，大陸將進入三航艦時代，解放軍的遠海作戰能力將極大提升。「對台獨分子而言，解放軍航艦發展的震懾作用非同小可，航艦編隊可在台灣以東海域執行海上攻防作戰，打破台灣作戰初期將戰力向東部轉移的幻想，讓台軍沒有防禦縱深。」

張軍社進一步指出，遼寧艦山東艦以及福建艦編隊既能封鎖台灣本島，切斷對外海空聯繫，也可阻止外部勢力支援，還可堵住台獨分子外逃之路，包括封鎖基隆、高雄等對外戰略運輸航線。此外，航艦編隊還可嚴密封鎖台灣，對台灣進行無死角打擊，令台獨勢力更加恐慌。

