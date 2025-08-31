聽新聞
0:00 / 0:00
台灣曝「由演轉戰」4態樣…陸軍事專家：解放軍航艦威懾 台獨很恐慌
台灣本年度「大陸軍力報告書」分析中共解放軍「由訓、由演轉戰」四種態樣，同時也關注解放軍首艘彈射型航艦福建艦已完成第八次海試任務等內容。大陸軍事專家表示，解放軍航艦的發展具有極大威懾力，令台獨勢力非常恐慌。
環球時報報導，大陸軍事專家張軍社指出，「報告書」要嘛渲染大陸「武力恐嚇」，要嘛自欺欺人分析獲得虛幻安全感。去年報告書宣稱，解放軍受限於台海的天然地理環境、登陸載具與後勤能力不足等因素，尚未完全具備全面攻台的正規作戰能力，是完全不了解解放軍的戰力。
至於台灣對解放軍航艦發展高度重視，張軍社認為，隨著福建艦即將服役，大陸將進入三航艦時代，解放軍的遠海作戰能力將極大提升。「對台獨分子而言，解放軍航艦發展的震懾作用非同小可，航艦編隊可在台灣以東海域執行海上攻防作戰，打破台灣作戰初期將戰力向東部轉移的幻想，讓台軍沒有防禦縱深。」
張軍社進一步指出，遼寧艦、山東艦以及福建艦編隊既能封鎖台灣本島，切斷對外海空聯繫，也可阻止外部勢力支援，還可堵住台獨分子外逃之路，包括封鎖基隆、高雄等對外戰略運輸航線。此外，航艦編隊還可嚴密封鎖台灣，對台灣進行無死角打擊，令台獨勢力更加恐慌。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言