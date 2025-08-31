台灣曝「由演轉戰」4態樣…陸軍事專家：解放軍航艦威懾 台獨很恐慌

台灣本年度「大陸軍力報告書」分析中共解放軍「由訓、由演轉戰」四種態樣，同時也關注解放軍首艘彈射型航艦福建艦已完成第八次海試任務等內容。大陸軍事專家表示，解放軍航艦的發展具有極大威懾力，令台獨勢力非常恐慌。

2025-08-31 01:15