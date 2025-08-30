提高F-16V進駐需求 空軍擬增建志航基地24座機庫

快訊

中央社／ 台北30日電

為強化東南空域空防，F-16V blk70戰機未來將進駐台東志航基地，根據國防部115年預算書，空軍將於台東志航基地增建24座機庫等設施，滿足駐用部隊需求。

空軍以代號「鳳翔專案」，對美國軍購66架全新F-16V（blk70）戰機，計畫在2026年前完成交付，配備於台東志航基地的空軍第七聯隊，強化東南空域空防。

根據國防部114年預算書，針對未來進駐的F-16V（blk70）戰機，空軍司令部原先於民國110至115年，編列新台幣33億2348萬5000元，在台東志航基地新建機庫、棚（工）廠等及相關附屬設施，以滿足駐用部隊需求。

但根據國防部昨天送交立法院的國防部115年預算書，國防部於今年7月函陳行政院，計畫興建航材附件整補存放庫大樓等9棟、機庫24座、滑行道及其附屬設施等，編列的預算增至37億2941萬2000元，預算編列年度也改延長為110至117年；而24座機庫、航材附件整補存放庫等5棟整建工程將於117年度完工。

針對預期成果，空軍司令部指出，因應新型飛機兵力進駐及修護訓練需求增加，妥善規劃修護行政、機務人員所需辦公、訓練空間，確保可滿足新型飛機必要設施環境，使維護工作推展順利。

此外，空軍司令部將於115至119年編列35億6423萬元預算，執行「C-130型機停機棚廠設施興建工程」，計畫興建可供C-130型機停放的4座雙聯棚廠。

針對計畫必要性，空軍指出，為滿足C-130型機停儲、提升修護能量及作業安全，規劃於屏東基地內興建3座雙聯修護棚廠及1座雙聯警戒棚廠，可供C-130型機停放，其中警戒棚廠可供警戒機於棚廠內執行飛行前、中、後檢查、裝備維修及彈藥裝填，有效提高機隊妥善及縮短任務執行時效。

對於預期成果，空軍指出，可降低因日曬雨淋肇致電子設備與零附件損壞情況，以提高器材品質及人員維護效率，使作業安全及有效發揮後勤支援能力；如遇颱風可就地防颱，無須執行防颱轉場，並於解除後立即恢復戰備。

空軍 國防部 台東志航基地

相關新聞

美參院軍委會訪國防部 顧立雄：盼美方更關注台灣安全

美國聯邦參議院軍委會主席威克爾及參議員費雪今天結束訪台行程，離台前會見國防部長顧立雄，國防部表示，威克爾曾呼籲美國政府應...

九三前夕...海軍公布漢光41演習紀實影片 披露「重要物資接轉」作業

九三軍人節及九二海戰紀念日前夕，海軍以「全時守護」為標題，公布形象影片，強調全年365天、每天24小時，海軍始終在最前線...

美參院軍委會來訪 賴總統重申：國防預算2030年達GDP 5％

賴清德總統29日下午接見「美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker, R-MS）訪問團」，感謝美國軍委會長期...

紀念抗戰80周年專書遭取消 國防部扯「為譯介無人機科技」

今年適逢二次大戰暨抗戰勝利80周年，中國大陸積極爭搶話語權，重頭戲九三閱兵將在下周登場，相形之下我方不但紀念活動歷年最少...

日英防長聯合聲明 重申台海和平穩定重要

日本防衛大臣中谷元廿八日與訪日的英國國防大臣希利在日本防衛省舉行會談並發布聯合聲明，重申台海和平穩定重要，對全球繁榮同樣...

國防部披露中共軍力報告書 陸「由演轉戰」4態樣 3犯台時機

「民國一一四年中共軍力報告書」昨日送抵立法院，國防部披露共軍「由訓、由演轉戰」的四種態樣，包括抵近廿四浬演習、在第一及第...

