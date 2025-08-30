提高F-16V進駐需求 空軍擬增建志航基地24座機庫

為強化東南空域空防，F-16V blk70戰機未來將進駐台東志航基地，根據國防部115年預算書，空軍將於台東志航基地增建24座機庫等設施，滿足駐用部隊需求。

空軍以代號「鳳翔專案」，對美國軍購66架全新F-16V（blk70）戰機，計畫在2026年前完成交付，配備於台東志航基地的空軍第七聯隊，強化東南空域空防。

根據國防部114年預算書，針對未來進駐的F-16V（blk70）戰機，空軍司令部原先於民國110至115年，編列新台幣33億2348萬5000元，在台東志航基地新建機庫、棚（工）廠等及相關附屬設施，以滿足駐用部隊需求。

但根據國防部昨天送交立法院的國防部115年預算書，國防部於今年7月函陳行政院，計畫興建航材附件整補存放庫大樓等9棟、機庫24座、滑行道及其附屬設施等，編列的預算增至37億2941萬2000元，預算編列年度也改延長為110至117年；而24座機庫、航材附件整補存放庫等5棟整建工程將於117年度完工。

針對預期成果，空軍司令部指出，因應新型飛機兵力進駐及修護訓練需求增加，妥善規劃修護行政、機務人員所需辦公、訓練空間，確保可滿足新型飛機必要設施環境，使維護工作推展順利。

此外，空軍司令部將於115至119年編列35億6423萬元預算，執行「C-130型機停機棚廠設施興建工程」，計畫興建可供C-130型機停放的4座雙聯棚廠。

針對計畫必要性，空軍指出，為滿足C-130型機停儲、提升修護能量及作業安全，規劃於屏東基地內興建3座雙聯修護棚廠及1座雙聯警戒棚廠，可供C-130型機停放，其中警戒棚廠可供警戒機於棚廠內執行飛行前、中、後檢查、裝備維修及彈藥裝填，有效提高機隊妥善及縮短任務執行時效。

對於預期成果，空軍指出，可降低因日曬雨淋肇致電子設備與零附件損壞情況，以提高器材品質及人員維護效率，使作業安全及有效發揮後勤支援能力；如遇颱風可就地防颱，無須執行防颱轉場，並於解除後立即恢復戰備。

