美參院軍委會訪國防部 顧立雄：盼美方更關注台灣安全

美國聯邦參議院軍委會主席威克爾及參議員費雪今天結束訪台行程，離台前會見國防部長顧立雄，國防部表示，威克爾曾呼籲美國政府應與國會合作，加速將關鍵軍事能力轉移、提供融資及銷售給台灣。顧立雄也呼籲美國，應增加對台灣安全的關注。

威克爾及費雪昨天中午搭乘美國空軍專機抵台，今天上午與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣及朝野立委舉行早餐會，會見國防部長顧立雄並與副總統蕭美琴共進午餐。

國防部表示，顧立雄今日接待威克爾一行，感謝訪賓給予台灣堅定支持，並期望台美安全合作關係能持續深化、更上一層樓。

顧立雄致詞時表示，這不僅是威克爾擔任軍委會主席後首次來台；更是美國自2016年以來，首位率團來訪的參院軍委會主席，對台美雙邊深具重要意義。顧立雄指出，美國國會長期以來，不分黨派重視台灣國防安全，並用實際行動表達對台的堅定支持。威克爾的來訪，就是展現對臺灣民主、繁榮和安全的堅定承諾。

顧立雄進一步指出，威克爾長期關注國際局勢的發展，及民主自由陣營面臨的挑戰，並持續在軍事委員會，透過聽證會、提出議案等積極行動，維護美國及民主盟友的國防安全，持續呼籲美國應增加對台灣的關注。

顧立雄提到，威克爾曾表示「台灣民主的未來存續，對美國的繁榮和安全至關重要」，也提到美國政府應與國會合作，加速將關鍵軍事能力轉移、提供融資及銷售給台灣。正因為威克爾的積極推動，使得台灣今日可在美方的協助下，持續增強國防戰力，應對中共威脅。

威克爾則表示，「戰略模糊」政策行之有年，刻意對此政策用語進行改變並不必要。訪團此次訪台，即是凸顯美國會重視台灣安全的立場，台美將肩並肩共同守護民主與自由。

商品推薦