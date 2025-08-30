快訊

美參院軍委會訪國防部 顧立雄：盼美方更關注台灣安全

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導

美國聯邦參議院軍委會主席威克爾及參議員費雪今天結束訪台行程，離台前會見國防部顧立雄，國防部表示，威克爾曾呼籲美國政府應與國會合作，加速將關鍵軍事能力轉移、提供融資及銷售給台灣。顧立雄也呼籲美國，應增加對台灣安全的關注。

威克爾及費雪昨天中午搭乘美國空軍專機抵台，今天上午與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣及朝野立委舉行早餐會，會見國防部長顧立雄並與副總統蕭美琴共進午餐。

國防部表示，顧立雄今日接待威克爾一行，感謝訪賓給予台灣堅定支持，並期望台美安全合作關係能持續深化、更上一層樓。

顧立雄致詞時表示，這不僅是威克爾擔任軍委會主席後首次來台；更是美國自2016年以來，首位率團來訪的參院軍委會主席，對台美雙邊深具重要意義。顧立雄指出，美國國會長期以來，不分黨派重視台灣國防安全，並用實際行動表達對台的堅定支持。威克爾的來訪，就是展現對臺灣民主、繁榮和安全的堅定承諾。

顧立雄進一步指出，威克爾長期關注國際局勢的發展，及民主自由陣營面臨的挑戰，並持續在軍事委員會，透過聽證會、提出議案等積極行動，維護美國及民主盟友的國防安全，持續呼籲美國應增加對台灣的關注。

顧立雄提到，威克爾曾表示「台灣民主的未來存續，對美國的繁榮和安全至關重要」，也提到美國政府應與國會合作，加速將關鍵軍事能力轉移、提供融資及銷售給台灣。正因為威克爾的積極推動，使得台灣今日可在美方的協助下，持續增強國防戰力，應對中共威脅。

威克爾則表示，「戰略模糊」政策行之有年，刻意對此政策用語進行改變並不必要。訪團此次訪台，即是凸顯美國會重視台灣安全的立場，台美將肩並肩共同守護民主與自由。

美國 國防部 顧立雄

相關新聞

九三前夕...海軍公布漢光41演習紀實影片 披露「重要物資接轉」作業

九三軍人節及九二海戰紀念日前夕，海軍以「全時守護」為標題，公布形象影片，強調全年365天、每天24小時，海軍始終在最前線...

美參院軍委會來訪 賴總統重申：國防預算2030年達GDP 5％

賴清德總統29日下午接見「美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker, R-MS）訪問團」，感謝美國軍委會長期...

紀念抗戰80周年專書遭取消 國防部扯「為譯介無人機科技」

今年適逢二次大戰暨抗戰勝利80周年，中國大陸積極爭搶話語權，重頭戲九三閱兵將在下周登場，相形之下我方不但紀念活動歷年最少...

日英防長聯合聲明 重申台海和平穩定重要

日本防衛大臣中谷元廿八日與訪日的英國國防大臣希利在日本防衛省舉行會談並發布聯合聲明，重申台海和平穩定重要，對全球繁榮同樣...

國防部披露中共軍力報告書 陸「由演轉戰」4態樣 3犯台時機

「民國一一四年中共軍力報告書」昨日送抵立法院，國防部披露共軍「由訓、由演轉戰」的四種態樣，包括抵近廿四浬演習、在第一及第...

