九三前夕...海軍公布漢光41演習紀實影片 披露「重要物資接轉」作業

九三軍人節及九二海戰紀念日前夕，海軍以「全時守護」為標題，公布形象影片，強調全年365天、每天24小時，海軍始終在最前線，守護國家安全。影片主要為今年漢光41號演習中，海軍各項操演紀實，其中除了公布增程型雄三飛彈機動佈署外，也披露了模擬友盟大型補給船艦進入我港口的「重要物資接轉」作業。

全長3分半鐘的影片，內容為今年漢光演習全程紀實，海軍司令部強調「安靜不表示我們沈默，行動是最真實的語言」，內容依據演習狀況動次，呈現海上機動、支隊指揮權轉移等海上作戰全部過程。根據演習進程，海軍艦隊首先進行海上機動轉移大型軍艦疏泊，同時進行水雷整備、陸軍海龍艇戒護布雷艇水雷施放，陸上岸置雄風飛彈部隊也分別進行戰力保存在伺機展開放列，同時也啟用各型陸基和艦載無人機維持海域覺知。

影片畫面中也出現今年漢光演習中首度曝光的增程型雄三飛彈，較標準型雄三體積更碩大的發射箱，在暗夜中進行舉升放列，完成戰備佈署，同時也披露軍艦官兵操作「艦載型監偵無人機」進行海域覺知，展現這型新裝備的日、夜視野偵蒐能力。

演習畫面中也出現由532磐石軍艦與2艘成功級艦，演練具一定難度的三艦編隊海上再整補科目，海軍資深官員解釋，海軍日常任務中，除了敦睦支隊或特殊操演外，等較少有機會進行多艦編隊操演科目，3艦進行整補時必須同時維持相同的航向、航速，不但考驗三艦操艦官兵的默契，也考驗整補艦的操艦、指揮與人員調度能力。

影片中也披露此次漢光演習「隱藏版亮點」之一的「重要物資接轉」作業，即為模擬美軍大型運輸艦在進入我國航空識別區後，由空、海軍護航駛入花蓮港，裝卸重要的軍需及相關物資。海軍為此出動旭海號船塢登陸艦（LSD-193）模擬作業，畫面中，低調呈現海軍利用旭海艦船塢甲板載運重要物資，並於花蓮港進行下卸及轉運作業。

海軍公布漢光41號演習紀實影片，披露「艦載型監偵無人機」進行海域覺知。圖／中華民國海軍官方Youtube帳號 海軍公布漢光41號演習紀實影片，包括由磐石號油彈補給艦與2艘成功級巡防艦，演練具一定難度的三艦編隊海上再整補科目，圖／中華民國海軍官方Youtube帳號 海軍公布漢光41號演習紀實影片，包括今年漢光演習中首度曝光的增程型雄三飛彈，在暗夜中進行舉升放列，完成戰備佈署。圖／中華民國海軍官方Youtube帳號

