顧立雄會晤美參院軍委會主席 期望台美安全合作深化
國防部長顧立雄今天與美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾一行人會晤，感謝訪賓給予台灣堅定支持，並期望台美安全合作關係能持續深化、更上一層樓。
國防部下午發布新聞稿指出，顧立雄上午由戰略規劃司長黃文啟中將、情報參謀次長室助理次長朱惠民少將及國防部相關主管陪同，接見美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）及參議員費雪（Deb Fischer）等人。
韋克爾表示，「戰略模糊」政策行之有年，刻意對此政策用語進行改變並不必要，訪團此次訪台，即是凸顯美國會重視台灣安全的立場，台美將肩並肩共同守護民主與自由。
顧立雄致詞時表示，這不僅是韋克爾擔任主席後首次來台，更是美國自2016年以來，首位率團來訪的參院軍委會主席，對台美雙邊深具重要意義，美國國會長期以來，不分黨派重視台灣國防安全，並用實際行動表達對台堅定支持，韋克爾來訪，就是展現對台灣民主、繁榮和安全的堅定承諾，他也向韋克爾及美國政府，表達誠摯的感謝。
顧立雄進一步指出，韋克爾長期關注國際局勢的發展，及民主自由陣營面臨的挑戰，並持續在軍事委員會，透過聽證會、提出議案等積極行動，維護美國及民主盟友的國防安全，持續呼籲美國應增加對台灣的關注。
顧立雄提及，韋克爾曾表示「台灣民主的未來存續，對美國的繁榮和安全至關重要」，也提到美國政府應與國會合作，加速將關鍵軍事能力轉移、提供融資及銷售給台灣，正因為韋克爾的積極推動，使得台灣今天可在美方的協助下，持續增強國防戰力，應對中共威脅。
延伸閱讀
