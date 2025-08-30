九三軍人節前夕 海軍影片展現漢光軍演成果

快訊

中央社／ 台北30日電

九三軍人節將至，海軍司令部發布影片展現今年「漢光41號」演習實兵演練的操演內容，雄三增程型飛彈、艦載型監偵無人機等新式裝備曝光，強調海軍始終在最前線，守護國家安全。

海軍司令部昨天在官方臉書發布文宣影片，展現海軍今年「漢光41號」演習實兵演練的成果，片頭字幕打上「安靜不表示我們沈默，行動是最真實的語言」，隨後依序呈現演習期間海軍艦艇、地面部隊的各項演練作為，並且按演習時序進展呈現，片尾再以字幕呈現，一天24小時、一年365天，「我們始終在最前線，守護國家安全」。

影片呈現海軍艦艇在演習期間進行海上機動、水雷整備、陸軍海龍艇布雷戒護、海巡艦雄風飛彈掛載、支隊指揮權轉移、機動飛彈車進駐戰保及防護、銳鳶無人機及陸用型監偵無人機海域覺知、反掃雷破障等課目。

其中，機動飛彈車放列畫面，展現海軍海鋒大隊官兵在暗夜過程中進駐戰術位置進行放列，雄三增程型飛彈與機動飛彈車的巨大身影也在畫面中呈現，畫面也呈現監偵型無人機在海域覺知、戰場覺知的過程，以及輕快兵力再戰整補、水雷布放、水面作戰支隊再戰整補等課目。

海軍籌獲的艦載型監偵無人機也在影片中展現在海軍艦艇起降，並進行海域覺知任務，隨後依據演習進行海軍艦艇進行聯合反封鎖任務；漢光演習進行的「重要物資接轉」課目也在畫面中呈現，海軍陸戰隊則是在進行聯外道路阻絕、陸戰隊指揮部指揮所轉移、反空機降、戰術機動、反擊作戰、城鎮戰的片段，展現精實戰力。

飛彈 漢光演習 海軍司令部

相關新聞

美參院軍委會來訪 賴總統重申：國防預算2030年達GDP 5％

賴清德總統29日下午接見「美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker, R-MS）訪問團」，感謝美國軍委會長期...

紀念抗戰80周年專書遭取消 國防部扯「為譯介無人機科技」

今年適逢二次大戰暨抗戰勝利80周年，中國大陸積極爭搶話語權，重頭戲九三閱兵將在下周登場，相形之下我方不但紀念活動歷年最少...

日英防長聯合聲明 重申台海和平穩定重要

日本防衛大臣中谷元廿八日與訪日的英國國防大臣希利在日本防衛省舉行會談並發布聯合聲明，重申台海和平穩定重要，對全球繁榮同樣...

國防部披露中共軍力報告書 陸「由演轉戰」4態樣 3犯台時機

「民國一一四年中共軍力報告書」昨日送抵立法院，國防部披露共軍「由訓、由演轉戰」的四種態樣，包括抵近廿四浬演習、在第一及第...

新聞幕後／堵陸擴張 美方挺台派踩關鍵節點

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪訪台，這是暌違九年再有參院軍委會主席訪台。涉外人士表示，正值中國九三邀集世...

學者觀察 中共閱兵前 美釋挺台訊號

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪搭乘美國空軍行政專機抵台訪問，是暌違九年再次有參院軍委會主席訪台。淡江大學...

