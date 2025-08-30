九三軍人節前夕 海軍影片展現漢光軍演成果
九三軍人節將至，海軍司令部發布影片展現今年「漢光41號」演習實兵演練的操演內容，雄三增程型飛彈、艦載型監偵無人機等新式裝備曝光，強調海軍始終在最前線，守護國家安全。
海軍司令部昨天在官方臉書發布文宣影片，展現海軍今年「漢光41號」演習實兵演練的成果，片頭字幕打上「安靜不表示我們沈默，行動是最真實的語言」，隨後依序呈現演習期間海軍艦艇、地面部隊的各項演練作為，並且按演習時序進展呈現，片尾再以字幕呈現，一天24小時、一年365天，「我們始終在最前線，守護國家安全」。
影片呈現海軍艦艇在演習期間進行海上機動、水雷整備、陸軍海龍艇布雷戒護、海巡艦雄風飛彈掛載、支隊指揮權轉移、機動飛彈車進駐戰保及防護、銳鳶無人機及陸用型監偵無人機海域覺知、反掃雷破障等課目。
其中，機動飛彈車放列畫面，展現海軍海鋒大隊官兵在暗夜過程中進駐戰術位置進行放列，雄三增程型飛彈與機動飛彈車的巨大身影也在畫面中呈現，畫面也呈現監偵型無人機在海域覺知、戰場覺知的過程，以及輕快兵力再戰整補、水雷布放、水面作戰支隊再戰整補等課目。
海軍籌獲的艦載型監偵無人機也在影片中展現在海軍艦艇起降，並進行海域覺知任務，隨後依據演習進行海軍艦艇進行聯合反封鎖任務；漢光演習進行的「重要物資接轉」課目也在畫面中呈現，海軍陸戰隊則是在進行聯外道路阻絕、陸戰隊指揮部指揮所轉移、反空機降、戰術機動、反擊作戰、城鎮戰的片段，展現精實戰力。
延伸閱讀
