欣欣百貨首辦敬軍嘉年華　嚴德發：強化榮民照顧服務

中央社／ 台北30日電

九三軍人節將至，欣欣百貨今、明兩天舉辦「榮耀九三敬軍」活動，首辦大型敬軍嘉年華。退輔會主委嚴德發今天致詞表示，九三軍人節就是抗戰勝利紀念日，表彰軍人的犧牲奉獻，退輔會將強化對榮民的照顧服務，做榮民最穩固的後盾。

退輔會轉投資事業欣欣百貨今天與明天在台北市林森公園舉辦「榮耀九三敬軍」活動，舉行音樂嘉年華等活動，退輔會各農場、國軍部隊等也設立攤位共襄盛舉，上午舉行開幕典禮，邀請嚴德發、總統府副秘書長何志偉、台北市長蔣萬安、國防部政戰局長陳育琳中將等人參與。

嚴德發開幕典禮前受訪表示，今年的九三軍人節不同以往，因為今年是抗戰勝利80周年，當年政府為了表彰軍人，也就是現在的榮民貢獻，所以將抗戰勝利紀念日定為軍人節，今天的活動也邀請3位超過百歲的抗戰英雄以及現役國軍楷模到場，希望連結退役與現役的連結，讓大家同舟共濟，珍惜現在的民主安定。

嚴德發表示，抗日戰爭是中華民國政府與中華民國國軍所主導的，中共企圖主導抗戰話語權，這個是不正確的，中華民國永遠存在、始終存在，對日抗戰「中華民國主導一切，不容置疑」。

何志偉致詞表示，國軍4月1日起已經正式實施待遇調整，都是由總統賴清德親自指示，國防部通盤規劃，就是要優先照顧基層官兵，未來政府對軍人的待遇調整只會加得更多，因為照顧軍人，就是守護國家。

蔣萬安致詞提到，九三軍人節雖然只是一年365天的其中一天，但國軍保衛國家是365天、24小時不間斷的使命，今年除了慶祝軍人節，也是對日抗戰勝利80周年的日子，要對80年前英勇奮戰的國軍前輩表達敬意，「只要有國軍在，安全永遠在」，對於國軍官兵應有的權益、福利，他都會全力支持。

欣欣百貨董事長李文英表示，欣欣百貨長期舉辦各項敬軍活動，但這是百貨成立53年以來，首度舉行大型敬軍嘉年華，以最誠摯的心意向軍人、榮民表達敬意。

美參院軍委會來訪 賴總統重申：國防預算2030年達GDP 5％

賴清德總統29日下午接見「美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker, R-MS）訪問團」，感謝美國軍委會長期...

紀念抗戰80周年專書遭取消 國防部扯「為譯介無人機科技」

今年適逢二次大戰暨抗戰勝利80周年，中國大陸積極爭搶話語權，重頭戲九三閱兵將在下周登場，相形之下我方不但紀念活動歷年最少...

日英防長聯合聲明 重申台海和平穩定重要

日本防衛大臣中谷元廿八日與訪日的英國國防大臣希利在日本防衛省舉行會談並發布聯合聲明，重申台海和平穩定重要，對全球繁榮同樣...

國防部披露中共軍力報告書 陸「由演轉戰」4態樣 3犯台時機

「民國一一四年中共軍力報告書」昨日送抵立法院，國防部披露共軍「由訓、由演轉戰」的四種態樣，包括抵近廿四浬演習、在第一及第...

新聞幕後／堵陸擴張 美方挺台派踩關鍵節點

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪訪台，這是暌違九年再有參院軍委會主席訪台。涉外人士表示，正值中國九三邀集世...

學者觀察 中共閱兵前 美釋挺台訊號

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪搭乘美國空軍行政專機抵台訪問，是暌違九年再次有參院軍委會主席訪台。淡江大學...

