欣欣百貨首辦敬軍嘉年華　嚴德發：強化榮民照顧服務

九三軍人節將至，欣欣百貨今、明兩天舉辦「榮耀九三敬軍」活動，首辦大型敬軍嘉年華。退輔會主委嚴德發今天致詞表示，九三軍人節就是抗戰勝利紀念日，表彰軍人的犧牲奉獻，退輔會將強化對榮民的照顧服務，做榮民最穩固的後盾。

退輔會轉投資事業欣欣百貨今天與明天在台北市林森公園舉辦「榮耀九三敬軍」活動，舉行音樂嘉年華等活動，退輔會各農場、國軍部隊等也設立攤位共襄盛舉，上午舉行開幕典禮，邀請嚴德發、總統府副秘書長何志偉、台北市長蔣萬安、國防部政戰局長陳育琳中將等人參與。

嚴德發開幕典禮前受訪表示，今年的九三軍人節不同以往，因為今年是抗戰勝利80周年，當年政府為了表彰軍人，也就是現在的榮民貢獻，所以將抗戰勝利紀念日定為軍人節，今天的活動也邀請3位超過百歲的抗戰英雄以及現役國軍楷模到場，希望連結退役與現役的連結，讓大家同舟共濟，珍惜現在的民主安定。

嚴德發表示，抗日戰爭是中華民國政府與中華民國國軍所主導的，中共企圖主導抗戰話語權，這個是不正確的，中華民國永遠存在、始終存在，對日抗戰「中華民國主導一切，不容置疑」。

何志偉致詞表示，國軍4月1日起已經正式實施待遇調整，都是由總統賴清德親自指示，國防部通盤規劃，就是要優先照顧基層官兵，未來政府對軍人的待遇調整只會加得更多，因為照顧軍人，就是守護國家。

蔣萬安致詞提到，九三軍人節雖然只是一年365天的其中一天，但國軍保衛國家是365天、24小時不間斷的使命，今年除了慶祝軍人節，也是對日抗戰勝利80周年的日子，要對80年前英勇奮戰的國軍前輩表達敬意，「只要有國軍在，安全永遠在」，對於國軍官兵應有的權益、福利，他都會全力支持。

欣欣百貨董事長李文英表示，欣欣百貨長期舉辦各項敬軍活動，但這是百貨成立53年以來，首度舉行大型敬軍嘉年華，以最誠摯的心意向軍人、榮民表達敬意。

商品推薦