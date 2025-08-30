美參院軍委會來訪 賴總統重申：國防預算2030年達GDP 5％

賴清德總統29日下午接見「美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker, R-MS）訪問團」，感謝美國軍委會長期以來對台灣的堅定支持。他重申，明年度國防預算占比將超過GDP 3%，預計於2030年達到比照北約標準的5%。

訪團一行由外交部次長陳明祺、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）陪同，前來總統府晉見賴總統，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

賴總統致詞時，首先代表中華民國台灣政府及全體人民歡迎維克主席與費雪（Deb Fischer）參議員來台訪問。這是維克主席首次以美國聯邦參議院軍委會主席身分來訪，意義非凡，也是美國聯邦參議院軍委會主席睽違9年再次來訪，象徵台美安全合作有一脈相承的深層意義。

賴總統感謝軍委會以具體行動表達對台灣的強力支持，並恭喜維克主席榮獲自由之家所頒發的領導獎，象徵其多年來在民主、自由與人權領域的傑出貢獻，以及感謝維克主席、費雪參議員及軍委會對台灣的堅定支持。

賴總統指出，軍委會在維克主席領導下，持續透過聽證會與推動法案支持台灣，也督促行政部門加強台美安全合作。美國國會近年來通過「國防授權法案」強化台灣安全的倡議，對台灣意義重大，尤其是透過「外國軍事融資」計畫協助台灣提升國防戰力。

他說，當前國際間已有明確共識，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。身處印太第一島鏈前線，台灣直接面對威權威脅，有決心守護國家安全，也深知有責任維護印太的和平穩定。

賴總統表示，在國防上，台灣將持續提升防衛能力，確保台海和平穩定。明年度國防預算占比將超過GDP 3%，預計於2030年達到比照北約標準的5%。並秉持不對稱戰略，透過對美進行軍事採購或是國防自主，期待與美國深化合作，從規劃設計到生產製造，推進兩國更緊密的國防合作關係。

他也說，在外交上，台灣將持續推動價值外交與榮邦計畫的總合性外交，並與民主陣營合作，涵蓋國防、國安、情資、打擊假訊息及網路安全等領域。與民主陣營肩並肩，展現嚇阻力量，以實力共同維護區域和平穩定。

賴總統說，在經濟方面，台灣將強化經濟安全韌性，讓產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，改變過去對外投資集中於中國的情形。

賴總統提到，2010年台灣對中國投資占比達83.8%，2024年已降至約7 %，美國成為台灣最大投資標的國，且是台灣第二大貿易國，台灣則是美國第七大貿易國。此外，9成以上美國在台企業均表達持續在台投資意願，期盼台美關稅談判有助解決台美貿易逆差，並深化雙邊經貿合作。

他重申，在兩岸政策方面，台灣將秉持維持現狀精神，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅守主權不容侵犯與併吞，並強調中華民國台灣的前途必須由2300萬人民共同決定；以及在對等與尊嚴之下，台灣願與中國進行交流合作，促進彼此繁榮與兩岸和平發展。

賴總統表示，回顧1979年美國國會通過《台灣關係法》以來，不分黨派的歷任總統均在《台灣關係法》及「六項保證」的基礎上協助台灣強化防衛能量。未來台灣也希望在此基礎之上，加強與美國在安全與繁榮等各方面的合作。

最後，賴總統再次感謝維克主席、費雪參議員來訪，相信在雙方共同努力與支持下，台美將持續深化各領域的夥伴關係，為全球繁榮發展提供最穩定的力量

維克主席致詞時首先感謝賴總統給予訪團的歡迎，此次來訪是非常美好且極具意義的時刻，係為傳達來自美國國會的友誼與堅定支持，相信台灣作為自由的國家，絕對享有維護自由與自決的權利。

維克提到，訪團原規劃由跨黨派且跨參眾兩院的七名成員組成，民主黨議員臨時無法出席，加上眾議院相關規定，其餘眾議員也無法隨行，因此他要代表無法前來的眾議員們致意。

此外，昨是訪團的第九天行程，抵達台灣前已訪問夏威夷亞太司令部、關島、帛琉、天寧島與菲律賓等，今日抵達台灣可說是訪團行程的亮點。除希望深入了解台灣的需求與關注事項，更重要的是傳達兩個民主國家之間堅定的友誼，及共同防衛的承諾。

維克指出，美國政府多次重申並強調的《台灣關係法》，以及前總統雷根所提出的「六項保證」均是台美關係的重要基石。過去兩年，《國防授權法案》也在此基礎之上進一步強化與擴充，2024年的《國防授權法案》納入《台灣增強韌性法》，去年又提出「台灣安全合作倡議」補充相關法規權限。《國防授權法案》也將於下週二進行審議，希望可以再次強化對台灣的承諾。

維克表示，期待與賴總統就相關議題進行交流，也再次向台灣人民重申台美堅實的情誼，並將共同捍衛兩國人民的自由。

費雪參議員致詞時說，首先感謝賴總統及台灣人民的熱情歡迎與友誼。美國參議院深刻理解台灣所面臨的嚴峻挑戰，也認知到當今世界情勢較第二次世界大戰以來的任何時刻更加危急，需要以嚴肅態度與堅定決心應對。

費雪表示，華府和台北都應該有智慧地進行投資以加強嚇阻力量，並確保國防體系已做好準備面對未來的威脅。很高興美國參議院軍委會已將此列為首要工作。近年來台灣也在自我防衛能力方面取得重要進展，期待進一步了解相關成果，並探索雙方能深化合作與加速推動的領域。

費雪提到，此次訪問讓雙方有機會共同規劃未來的合作，台美夥伴關係是建基於雙方的共享價值及捍衛人民安全、繁榮與自由的共同目標，期待能持續強化雙方的堅定友誼。

