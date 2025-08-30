紀念抗戰80周年專書遭取消 國防部扯「為譯介無人機科技」

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部史編處10年前為紀念抗戰勝利70周年出「從戰爭到和平」紀念專書，但今年傳出規劃80周年紀念專書，卻遭國防部政務辦公室取消。圖／政府出版品資訊網
國防部史編處10年前為紀念抗戰勝利70周年出「從戰爭到和平」紀念專書，但今年傳出規劃80周年紀念專書，卻遭國防部政務辦公室取消。圖／政府出版品資訊網

今年適逢二次大戰暨抗戰勝利80周年，中國大陸積極爭搶話語權，重頭戲九三閱兵將在下周登場，相形之下我方不但紀念活動歷年最少，更傳出國防部史編處計畫出版紀念專書，卻在送印前夕遭喊卡叫停。國防部對此宣稱，年度出版品以譯介無人機等軍武科技及全球戰略情勢分析等書籍為主。

今年適逢二次大戰暨抗戰勝利80周年，中國大陸為爭搶話語權，舉辦一系列活動，邀請國內外人士、二戰官兵及眷屬代表參與，重頭戲便是9月3日將登場的九三大閱兵，此外中共更發起一連串文宣攻勢，如解放軍出版社宣稱近期修訂再版「中國抗日戰爭史」，字數達158萬字，並聲稱該書展現中國共產黨「作為全民族抗戰中流砥柱的光輝形象」，積極強化其抗戰敘事立場。

相形之下，我方雖強調中華民國才是抗戰主體，但今年政府紀念抗戰勝利的動作，卻是歷年來最少，作為國軍最高史政機構的史政編譯處，傳出原定計畫的抗戰勝利80周年紀念專書，雖早已編輯、校訂完竣，但卻在送印之際，遭直屬督導的國防部政務辦公室喊卡叫停，最後胎死腹中。

面對查證，國防部並未否認出版計畫喊停一事，而是宣稱「因應敵情威脅嚴峻，且俄烏戰爭、以伊衝突等近代戰爭型態轉變快速，國防部年度出版品，以譯介無人機等新世代軍武科技發展、全球戰略情勢分析等戰備亟需書籍為主，俾助益建軍備戰實需。」

事實上，過去每逢抗戰、古寧頭或八二三等重要戰役「逢十」紀念時，政府、軍方各單位均積極舉辦學術研討會、紀念大會等活動，並編印推出論文集、專書、畫冊、口述紀錄等出版品，如十年前為紀念抗戰勝利暨台灣光復70周年，國史館、國防部、國防大學、退輔會，甚至已精省的台灣省政府，均推出一系列影音作品、書籍，國防部除了推出紀念月曆，史編處也出版「從戰爭到和平：抗戰勝利暨臺灣光復七十週年紀念冊」，全書203頁，採全彩印刷、精裝裝訂。

不過今年雖適逢抗戰勝利80周年，軍方相關活動僅舉辦公車站軍事攝影展、「抗戰美展與軍武模型展」、紀念音樂會及香堤嘉年華；相關出版品，僅海軍於去年底出版「抗戰勝利80週年海軍紀念專輯」。

