日英防長聯合聲明 重申台海和平穩定重要

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本防衛大臣中谷元廿八日與訪日的英國國防大臣希利在日本防衛省舉行會談並發布聯合聲明，重申台海和平穩定重要，對全球繁榮同樣極為重要，強烈反對以武力或脅迫企圖片面改變現狀的做法。對此，賴清德總統與外長林佳龍廿九日分別以社群媒體Ｘ發文及新聞稿表達感謝。

聲明寫道，國際安全環境趨於嚴峻，歐洲、大西洋和印太安全繁榮密不可分。日英防長強調兩國戰略合作深厚，並再確認強化全球戰略夥伴關係，將加強國防能力及安全合作；兩國將維持且強化基於法治的自由開放國際秩序，並堅守尊重主權與領土完整的聯合國憲章及聯合國海洋法公約（ＵＮＣＬＯＳ）。

相關新聞

暌違9年 美參院軍委會主席威克爾訪台拜會賴總統

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪訪台，昨天拜會賴清德總統。賴總統接見訪團時表示，台灣將秉持不對稱戰略，透過...

新聞幕後／堵陸擴張 美方挺台派踩關鍵節點

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪訪台，這是暌違九年再有參院軍委會主席訪台。涉外人士表示，正值中國九三邀集世...

日英防長聯合聲明 重申台海和平穩定重要

日本防衛大臣中谷元廿八日與訪日的英國國防大臣希利在日本防衛省舉行會談並發布聯合聲明，重申台海和平穩定重要，對全球繁榮同樣...

國防部披露中共軍力報告書 陸「由演轉戰」4態樣 3犯台時機

「民國一一四年中共軍力報告書」昨日送抵立法院，國防部披露共軍「由訓、由演轉戰」的四種態樣，包括抵近廿四浬演習、在第一及第...

學者觀察 中共閱兵前 美釋挺台訊號

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪搭乘美國空軍行政專機抵台訪問，是暌違九年再次有參院軍委會主席訪台。淡江大學...

9月起榮民赴退輔會醫療機構就醫 全額補助健保部分負擔

退除役官兵輔導委員會宣布，從9月1日起，凡領有榮民證及義士證之人員，至輔導會所屬醫療機構就醫時，依全民健康保險法及其施行...

