日英防長聯合聲明 重申台海和平穩定重要
日本防衛大臣中谷元廿八日與訪日的英國國防大臣希利在日本防衛省舉行會談並發布聯合聲明，重申台海和平穩定重要，對全球繁榮同樣極為重要，強烈反對以武力或脅迫企圖片面改變現狀的做法。對此，賴清德總統與外長林佳龍廿九日分別以社群媒體Ｘ發文及新聞稿表達感謝。
聲明寫道，國際安全環境趨於嚴峻，歐洲、大西洋和印太安全繁榮密不可分。日英防長強調兩國戰略合作深厚，並再確認強化全球戰略夥伴關係，將加強國防能力及安全合作；兩國將維持且強化基於法治的自由開放國際秩序，並堅守尊重主權與領土完整的聯合國憲章及聯合國海洋法公約（ＵＮＣＬＯＳ）。
