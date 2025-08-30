聽新聞
國防部披露中共軍力報告書 陸「由演轉戰」4態樣 3犯台時機

聯合報／ 記者李人岳、國際中心／綜合報導

「民國一一四年中共軍力報告書」昨日送抵立法院，國防部披露共軍「由訓、由演轉戰」的四種態樣，包括抵近廿四浬演習、在第一及第二島鏈間常態部署兵力、於台灣周邊劃設禁航區並實彈射擊、派遣海警強行攔檢扣押。

對於中共的犯台時機，國防部在中共軍力報告書中指出有三種，分別是「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實」、「發生會導致台灣從中國分裂出去的重大事變」，以及「和平統一可能性完全喪失」。

美國二○二四「中共軍力報告」指出，中共犯台可能時機為六項，包括「台灣正式宣布獨立」、「未清楚定義的台獨舉動」、「台灣內部動盪」、「台灣獲得核武」、「不斷推遲兩岸和平統一對話進程」、「外國軍隊介入台灣內部事務」。

國防部列舉中共對台威脅的可能態樣，在「灰色地帶襲擾」方面，包括運用無人機、空飄氣球、科研船甚至機、艦及公務船或海上民兵，抵進台灣周邊廿四浬或外島禁、限制水域情蒐襲擾等，及在台灣海峽開設「空域保留區(Reserved Area)」配合聯合戰訓行動，加大對我軍事威懾。

報告書也提到共軍「由訓轉戰」或「由演轉戰」的四種可能性。第一種為共軍各型主輔戰機及作戰艦、海警船與海上民兵於台海周邊海域，抵近限制、禁止水域與廿四浬從事針對性演習。

其次為藉由聯合戰備警巡、遠海長航及抗擊外軍等戰備任務，常態性於第一至第二島鏈間部署海、空兵力，維持對台軍事壓迫。第三種則於台灣本島及外離島周邊劃設禁航區並進行實彈射擊、航道封鎖演練及「反介入/區域拒止（A2/AD）」兵力布勢。

第四種為派遣海警船，擴大對台灣及外離島進出船隻進行海上登船、攔檢及扣押，並派遣海上民兵阻滯船隻進出台灣周邊海域或重要港口。

路透廿九日報導，根據其取得的台灣軍方內部研究報告，並獲四位台灣官員證實，中國大陸去年在台海、東海、南海及西太平洋軍演共花費約二一○億美元（約台幣六四七三點三億元），年增近四成。

中國去年國防預算編列約人民幣一點六七兆元（約台幣七點三兆元），然而西方國家咸認為，這項中國官方資料數據偏低，北京也未詳述預算的具體分配。

