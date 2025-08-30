聽新聞
0:00 / 0:00

新聞幕後／堵陸擴張 美方挺台派踩關鍵節點

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）（右三）與參議員費雪（Deb Fischer）（左三）搭乘專機抵達台北松山機場。學者解讀，訪問團此行在美中互動的關鍵時機，凸顯台灣的戰略重要性。記者林伯東／攝影
美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）（右三）與參議員費雪（Deb Fischer）（左三）搭乘專機抵達台北松山機場。學者解讀，訪問團此行在美中互動的關鍵時機，凸顯台灣的戰略重要性。記者林伯東／攝影

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪訪台，這是暌違九年再有參院軍委會主席訪台。涉外人士表示，正值中國九三邀集世界極權領袖舉行閱兵前夕，台灣充斥各種疑美論、疑軍論、疑賴論，兩位重量級友台派參議員來訪，展現美台深厚友誼，也凸顯台灣是美國在印太地區無法取代的核心盟友。

威克爾訪團廿二日起展開印太行程，先後拜訪夏威夷、關島、天寧島、帛琉、菲律賓、台灣。威克爾昨天拜會賴清德總統時表示，現在到訪台灣，可說是這次訪團行程的亮點。

涉外人士表示，夏威夷、關島、天寧島、帛琉、菲律賓、台灣，「這些都是防堵中國威權擴張的關鍵節點」。兩位參議員堅定重申美國挺台立場，以及表達美國對台安全合作的重視、對台灣國防自主的關心，確保台灣有決定自己未來的實力。

據指出，威克爾是立場堅定的挺台派，他曾於二○二三年三月在參議院發表演說，闡述其於第一一八屆參院軍委會的優先事項，表明美國必須緊急武裝台灣，加速「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈售台，並呼籲時任總統拜登動用十億美元的總統提用權（ＰＤＡ）支持台灣。

威克爾當時告訴美國人，如果未能保衛台灣，將使全球陷入經濟蕭條，並終結美國主導的時代。威克爾甚至表明，幫助台灣人自衛，只是整個拼圖的一部分，美國軍隊也必須做好準備。

首度訪台的費雪現為參議院共和黨副黨鞭，地位舉足輕重，也是不遺餘力地支持台灣。

台灣 拜登 夏威夷 疑賴論 賴清德 疑美論

延伸閱讀

陸93閱兵前夕美重量級參議員訪台 學者：為凸顯台灣戰略重要性

美參院軍委會主席訪台 陸外交部：強烈不滿

美參議員訪台 威克爾：美台持續合作至關重要

睽違9年美參議院軍委會主席訪台 下午拜會賴總統

相關新聞

暌違9年 美參院軍委會主席威克爾訪台拜會賴總統

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪訪台，昨天拜會賴清德總統。賴總統接見訪團時表示，台灣將秉持不對稱戰略，透過...

新聞幕後／堵陸擴張 美方挺台派踩關鍵節點

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪訪台，這是暌違九年再有參院軍委會主席訪台。涉外人士表示，正值中國九三邀集世...

日英防長聯合聲明 重申台海和平穩定重要

日本防衛大臣中谷元廿八日與訪日的英國國防大臣希利在日本防衛省舉行會談並發布聯合聲明，重申台海和平穩定重要，對全球繁榮同樣...

國防部披露中共軍力報告書 陸「由演轉戰」4態樣 3犯台時機

「民國一一四年中共軍力報告書」昨日送抵立法院，國防部披露共軍「由訓、由演轉戰」的四種態樣，包括抵近廿四浬演習、在第一及第...

學者觀察 中共閱兵前 美釋挺台訊號

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪搭乘美國空軍行政專機抵台訪問，是暌違九年再次有參院軍委會主席訪台。淡江大學...

9月起榮民赴退輔會醫療機構就醫 全額補助健保部分負擔

退除役官兵輔導委員會宣布，從9月1日起，凡領有榮民證及義士證之人員，至輔導會所屬醫療機構就醫時，依全民健康保險法及其施行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。