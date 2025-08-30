新聞幕後／堵陸擴張 美方挺台派踩關鍵節點

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪訪台，這是暌違九年再有參院軍委會主席訪台。涉外人士表示，正值中國九三邀集世界極權領袖舉行閱兵前夕，台灣充斥各種疑美論、疑軍論、疑賴論，兩位重量級友台派參議員來訪，展現美台深厚友誼，也凸顯台灣是美國在印太地區無法取代的核心盟友。

威克爾訪團廿二日起展開印太行程，先後拜訪夏威夷、關島、天寧島、帛琉、菲律賓、台灣。威克爾昨天拜會賴清德總統時表示，現在到訪台灣，可說是這次訪團行程的亮點。

涉外人士表示，夏威夷、關島、天寧島、帛琉、菲律賓、台灣，「這些都是防堵中國威權擴張的關鍵節點」。兩位參議員堅定重申美國挺台立場，以及表達美國對台安全合作的重視、對台灣國防自主的關心，確保台灣有決定自己未來的實力。

據指出，威克爾是立場堅定的挺台派，他曾於二○二三年三月在參議院發表演說，闡述其於第一一八屆參院軍委會的優先事項，表明美國必須緊急武裝台灣，加速「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈售台，並呼籲時任總統拜登動用十億美元的總統提用權（ＰＤＡ）支持台灣。

威克爾當時告訴美國人，如果未能保衛台灣，將使全球陷入經濟蕭條，並終結美國主導的時代。威克爾甚至表明，幫助台灣人自衛，只是整個拼圖的一部分，美國軍隊也必須做好準備。

首度訪台的費雪現為參議院共和黨副黨鞭，地位舉足輕重，也是不遺餘力地支持台灣。

