學者觀察 中共閱兵前 美釋挺台訊號

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪搭乘美國空軍行政專機抵台訪問，是暌違九年再次有參院軍委會主席訪台。淡江大學戰略所所長李大中認為，訪問團此行是為了在美中互動的關鍵時機，凸顯台灣的戰略重要性，淡江戰略所副教授林穎佑指出，美議員訪台以及釋出與台灣朝野會面的影像，都是要展現美方挺台以及與台灣政壇緊密互動的立場。

李大中指出，威克爾與費雪為參院軍事委員會重量級成員，台灣為其亞太行程最後一站，代表訪團對於台灣的重視，尤其美中互動正處於關鍵期，雙方已進行多輪的貿易與關稅談判，過程複雜、難度頗高，川普將「達成一份有利於美國最佳利益的協議」視為現階段優先政策目標，如果談判順利，「川習會」不無可能在年底前實現，「川習會」如果成真，台灣議題可能浮上檯面。

李大中分析，各界一般認為，即便華府重視台灣、川普國安團隊也不乏對中強硬派，但當前美國對台政策仍不免受到美中關係走向的牽動。在這種背景下，參院軍事委員會訪團來台所釋放的訊號，在於希望凸顯台灣的重要性。

李大中說，川普從選前到重新入主白宮，對台灣最關切的三項議題，包括半導體晶片（供應鏈拉回美國本土）、台灣自我防衛實力提升（包括軍購、國防預算）、台美貿易赤字，比較少像以往美國領導者直接提及台灣的戰略地位。

李大中認為，訪問團此行拜會重點，可能聚焦在廣泛的區域安全、台美合作、國防、軍售、能源安全等美方所關切的相關議題。

淡江戰略所副教授林穎佑認為，美方在中共「九三反法西斯大閱兵」前夕先釋出與台灣朝野政黨領袖及國防部長顧立雄會面照片，同時參議院重量級訪問團抵台，一連串動作都在向北京釋放美國挺台的立場，尤其與台灣政壇的朝野政黨都始終維持良好的互動，一方面也是對台灣社會上的疑美論做出平衡與澄清。

