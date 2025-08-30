聽新聞
暌違9年 美參院軍委會主席威克爾訪台拜會賴總統

聯合報／ 記者周佑政陳政錄／綜合報導
美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（左）、參議員費雪昨訪台，下午拜會賴清德總統（右），賴總統特別挑選空軍F-16戰機飛行夾克致贈訪團一行人。圖／取自總統府flickr
美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（左）、參議員費雪昨訪台，下午拜會賴清德總統（右），賴總統特別挑選空軍F-16戰機飛行夾克致贈訪團一行人。圖／取自總統府flickr

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪訪台，昨天拜會賴清德總統。賴總統接見訪團時表示，台灣將秉持不對稱戰略，透過對美進行軍事採購或是國防自主，期待與美國深化合作，從規畫設計到生產製造，推進兩國更緊密的國防合作關係。此外，希望藉由台美關稅談判，解決台美之間貿易逆差，深化台美經貿合作。

賴總統表示，這是威克爾首度以美國聯邦參院軍委會主席身分來訪，意義非凡，也是美國聯邦參議院軍委會主席相隔九年後再度來訪，這代表台美的安全合作，有一脈相傳的深層意義。他要感謝軍委會用具體行動，表達對台灣的強力支持，也衷心感謝美國國會近年來透過國防授權法案，給予台灣的安全倡議，這對台灣非常重要，特別是透過外國軍事融資，協助台灣提升國防戰力。

賴總統說，在國防上，「我們會持續提升防衛能力，確保台海和平穩定」，台灣明年度的國防預算將占比ＧＤＰ超過百分之三，預計在二○三○年之前，國防預算占比ＧＤＰ可比照北約標準，達到百分之五。

在兩岸方面，賴總統說，台灣將秉持維持現狀精神，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅守主權不容侵犯與併吞，並強調中華民國台灣的前途必須由兩千三百萬人民共同決定；以及在對等與尊嚴之下，台灣願與中國進行交流合作，促進彼此繁榮與兩岸和平發展。

威克爾表示，訪團抵達台灣前已訪問夏威夷亞太司令部、關島、帛琉、天寧島與菲律賓等，台灣可說是訪團行程的亮點。希望深入了解台灣的需求與關注事項，更重要的是傳達兩個民主國家之間堅定的友誼，及共同防衛的承諾。

威克爾說，美國政府多次重申並強調的「台灣關係法」，以及雷根總統提的「六項保證」均是台美關係重要基石。

威克爾說，過去兩年，「國防授權法案」也在此基礎之上進一步強化與擴充，二○二四年的「國防授權法案」納入「台灣增強韌性法」，去年又提出「台灣安全合作倡議」補充相關法規權限。「國防授權法案」下周二進行審議，希望可以再次強化對台灣的承諾。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天表示，美國會議員竄台嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿，也一貫反對美台開展任何形式的官方往來。

