9月起榮民赴退輔會醫療機構就醫 全額補助健保部分負擔

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
退輔會宣布，從9月1日起，凡領有榮民證及義士證之人員，至輔導會所屬醫療機構就醫時，依全民健康保險法及其施行細則應自行負擔之費用，由退輔會全額補助。聯合報系資料照片

退除役官兵輔導委員會宣布，從9月1日起，凡領有榮民證及義士證之人員，至輔導會所屬醫療機構就醫時，依全民健康保險法及其施行細則應自行負擔之費用，由退輔會全額補助。

退輔會表示，行政院於8月28日核定「國軍退除役官兵就醫辦法」第四條修正案，自今年9月1日起，凡領有榮民證及義士證之人員，至輔導會所屬醫療機構就醫時，依全民健康保險法及其施行細則應自行負擔之費用，由輔導會全額補助。

退輔會指出，過去有職榮民至輔導會所屬醫療機構就醫時，須依退伍時軍階，分別補助20%至100%不等比例之健保部分負擔。此次修正後，取消依軍階區分，所有榮民及義士一律由輔導會全額補助健保部分負擔。

退輔會說明，此次修正主要基於榮民崇功報勳，不分有無職業、軍階同等照顧。考量退除役官兵長期服役，長期維持戰備勤務，對健康造成重大負荷，退伍後醫療需求較高，國家應予以妥善照顧，確保獲得最完善的就醫服務，落實政府照顧榮民與義士之政策承諾。

