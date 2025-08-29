9月起榮民赴退輔會醫療機構就醫 全額補助健保部分負擔
退除役官兵輔導委員會宣布，從9月1日起，凡領有榮民證及義士證之人員，至輔導會所屬醫療機構就醫時，依全民健康保險法及其施行細則應自行負擔之費用，由退輔會全額補助。
退輔會表示，行政院於8月28日核定「國軍退除役官兵就醫辦法」第四條修正案，自今年9月1日起，凡領有榮民證及義士證之人員，至輔導會所屬醫療機構就醫時，依全民健康保險法及其施行細則應自行負擔之費用，由輔導會全額補助。
退輔會指出，過去有職榮民至輔導會所屬醫療機構就醫時，須依退伍時軍階，分別補助20%至100%不等比例之健保部分負擔。此次修正後，取消依軍階區分，所有榮民及義士一律由輔導會全額補助健保部分負擔。
退輔會說明，此次修正主要基於榮民崇功報勳，不分有無職業、軍階同等照顧。考量退除役官兵長期服役，長期維持戰備勤務，對健康造成重大負荷，退伍後醫療需求較高，國家應予以妥善照顧，確保獲得最完善的就醫服務，落實政府照顧榮民與義士之政策承諾。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言