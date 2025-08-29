NASAMS防空系統機密預算轉列公開 是否增購受矚目

明年度國防預算書今天送抵立法院，原編列於機密預算的NASAMS（國家先進地對空防空飛彈系統）轉列公開，空軍編列民國113至119年、共新台幣357億元的持續預算；由於加註「第一階段」，未來是否將增購，值得關注。

空軍說明，因應各式空中威脅中樞及空軍基地、海軍港口、雷達站等固定目標，也對中長程防空部隊及戰管雷達機動過程造成極大威脅，因此規劃籌建機動化、火力分配、指管及偵蒐整合機制的防空系統，建構重層攔截防禦火網，有效防護目標安全。

值得注意的是，預算書中提及此案為「第一階段」，因此是否會有後續增購等建案程序，值得進一步關注。

NASAMS結合MPQ-64「哨兵」雷達、多型中短程防空飛彈以及Link 16軍事數據資料鏈路，是功能強大中短程地面防空系統；可搭配防空飛彈彈種部分，包括有AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）、增型AMRAAM（ER），及短程AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈、德製IRIS-T短程防空飛彈等等，防空射程可達40至50公里。

此外，NASAMS可防禦無人航空載具 、直升機、巡弋飛彈、無人戰鬥航空載具和定翼機；美方曾在111年7月宣布援助烏克蘭NASAMS，助烏軍提升中程防空能力。

知情人士也告訴中央社記者，由於此系統為網絡化及分散式的防空系統，初步評估，有望鏈結由中科院研製的陸軍野戰防空的陸射劍二防空飛彈系統，及復仇者刺針防空飛彈系統。

